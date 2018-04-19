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Муниципалитеты Власть и политика

На майские праздники в Самаре будет действовать особый антитеррористический режим

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили план действий по обеспечению общественной безопасности в период майских праздников.

Режим повышенного уровня антитеррористической безопасности будет действовать в городе с 28 апреля по 10 мая. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, Федеральной службы безопасности, частных охранных предприятий и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Так, только во время Парада Победы на площади Куйбышева будут работать 1,5 тыс. полицейских.

Всего же в период майских праздников в столице региона пройдет 13 крупных мероприятий, из которых одно посвящено Празднику Весны и Труда, восемь - Дню Победы, а четыре пройдут в формате спортивных общегородских мероприятий. Особое внимание мерам безопасности также будет уделено в школах, учреждениях культуры и спорта.

"Мерам антитеррористической безопасности необходимо уделять особое внимание на всех уровнях, - подчеркнула Елена Лапушкина. - План работ по обеспечению безопасности на майские праздники у нас составлен, держим на контроле его исполнение и постоянно мониторим обстановку в городе".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Art Markin 03 марта 2018 06:35 УФАС возбудило дело в отношении мэрии Самары за выделение площадок под торговлю елками без торгов

А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.

Alex V 15 декабря 2017 09:55 Кандидат в мэры Самары Виталий Копылов: "Сотрудников администрации просто нужно заставить работать"

Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!

Tanya Sevo 11 ноября 2017 00:02 Дума Самары проследит за расселением из аварийного жилья

Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.

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