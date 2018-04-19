На майские праздники в Самаре будет действовать особый антитеррористический режим

В городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили план действий по обеспечению общественной безопасности в период майских праздников.

Режим повышенного уровня антитеррористической безопасности будет действовать в городе с 28 апреля по 10 мая. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, Федеральной службы безопасности, частных охранных предприятий и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Так, только во время Парада Победы на площади Куйбышева будут работать 1,5 тыс. полицейских.

Всего же в период майских праздников в столице региона пройдет 13 крупных мероприятий, из которых одно посвящено Празднику Весны и Труда, восемь - Дню Победы, а четыре пройдут в формате спортивных общегородских мероприятий. Особое внимание мерам безопасности также будет уделено в школах, учреждениях культуры и спорта.

"Мерам антитеррористической безопасности необходимо уделять особое внимание на всех уровнях, - подчеркнула Елена Лапушкина. - План работ по обеспечению безопасности на майские праздники у нас составлен, держим на контроле его исполнение и постоянно мониторим обстановку в городе".