"Древо" удовлетворит права дольщиков "Дубравы" на 700 млн рублей

Девелоперская компания "Древо" планирует взять на себя обязательства по удовлетворению прав обманутых дольщиков коттеджного поселка "Дубрава" на сумму более 700 млн рублей.

Такая информация была озвучена в четверг, 19 апреля, на совещании в областном правительстве, которое по поручению главы региона Дмитрия Азарова провел врио первого вице-губернатора — председателя правительства Александр Нефедов.

Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками коттеджного поселка "Дубрава" В пятницу, 16 марта, в здании правительства Самарской области состоялась совещание по проблемному объекту долевого строительства — коттеджному поселку "Дубрава" под председательством главы региона Дмитрия Азарова.

Также стало известно, что компенсационные участки, которые планируется предоставить инвестору на правах аренды, стороны намерены определить до 20 мая. На их подготовку к передаче потребуется время, поэтому подписание меморандума между минстроем и инвестором планируется подписать до 1 октября.

После передачи компенсационных участков будут заключаться основные договоры между инвестором и обманутыми дольщиками.

Генеральный директор ООО "ДК "Древо" Евгений Чудаев отметил, что квартиры будут предоставляться в Волжском районе, в соответствии с денежными вложениями каждого дольщика, которые должны быть документально подтверждены.