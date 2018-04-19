16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Древо" удовлетворит права дольщиков "Дубравы" на 700 млн рублей Кадровой политикой в администрации губернатора займется Наталья Баландина Областной бюджет выделил муниципалитетам более 99 млн руб. на общественные проекты На заседании облправительства обсудили изменения в региональные законы В 2018 г. эмиссия государственных облигаций Самарской области составит 8 млрд рублей

Облправительство Власть и политика

"Древо" удовлетворит права дольщиков "Дубравы" на 700 млн рублей

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати

Девелоперская компания "Древо" планирует взять на себя обязательства по удовлетворению прав обманутых дольщиков коттеджного поселка "Дубрава" на сумму более 700 млн рублей.

Такая информация была озвучена в четверг, 19 апреля, на совещании в областном правительстве, которое по поручению главы региона Дмитрия Азарова провел врио первого вице-губернатора — председателя правительства Александр Нефедов.

Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками коттеджного поселка "Дубрава" Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками коттеджного поселка "Дубрава"
В пятницу, 16 марта, в здании правительства Самарской области состоялась совещание по проблемному объекту долевого строительства — коттеджному поселку "Дубрава" под председательством главы региона Дмитрия Азарова.

Также стало известно, что компенсационные участки, которые планируется предоставить инвестору на правах аренды, стороны намерены определить до 20 мая. На их подготовку к передаче потребуется время, поэтому подписание меморандума между минстроем и инвестором планируется подписать до 1 октября.

После передачи компенсационных участков будут заключаться основные договоры между инвестором и обманутыми дольщиками.

Генеральный директор ООО "ДК "Древо" Евгений Чудаев отметил, что квартиры будут предоставляться в Волжском районе, в соответствии с денежными вложениями каждого дольщика, которые должны быть документально подтверждены.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Dmitry Lakotsenin 31 июля 2015 08:38 Охраной памятников в регионе займется экс-мэр Похвистнева

Главное коллектив подобрать новый.

Чаадаев Андрей 28 мая 2015 03:15 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.

Dmitry Lakotsenin 22 мая 2015 07:25 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Интересно

Ян Ли 30 марта 2015 07:03 Облправительство расторгло контракт на поставку двух иномарок

Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6