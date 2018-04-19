Дороги в Чапаевске отремонтирует "Стройсервис"

ООО "Стройсервис" стало победителем аукциона по поиску подрядчика, который отремонтируют дороги местного значения в Чапаевске, сообщается на сайте госзакупок.
Компании предоставят из региональной и местной казны 57,3 млн руб. на обновление дорог по улицам Вокзальной (от Кирова до Вокзальной, 254) и Таганрогской (от Железнодорожной до Таганрогской, 36). На проезжей части и тротуарах есть неровности, трещины, колейность и просадки, дорожные и тротуарные бортовые камни имеют разрушения и сколы, а также необходимо восстановить разметку и установить дорожные знаки.
"Стройсервис" должен будет успеть все сделать до 30 сентября 2018 года.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.