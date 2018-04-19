Дороги в Чапаевске отремонтирует "Стройсервис"

ООО "Стройсервис" стало победителем аукциона по поиску подрядчика, который отремонтируют дороги местного значения в Чапаевске, сообщается на сайте госзакупок.

Компании предоставят из региональной и местной казны 57,3 млн руб. на обновление дорог по улицам Вокзальной (от Кирова до Вокзальной, 254) и Таганрогской (от Железнодорожной до Таганрогской, 36). На проезжей части и тротуарах есть неровности, трещины, колейность и просадки, дорожные и тротуарные бортовые камни имеют разрушения и сколы, а также необходимо восстановить разметку и установить дорожные знаки.

"Стройсервис" должен будет успеть все сделать до 30 сентября 2018 года.