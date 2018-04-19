В дни матчей ЧМ в электричках Самара - Курумоч и Самара - Жигморе будут дежурить допгруппы безопасности

В дни проведения матчей ЧМ-2018 на электричках Самара - Курумоч и Самара - Жигулевское Море будут дежурить дополнительные группы по обеспечению транспортной безопасности. Такая информация опубликована на портале госзакупок. Соответствующие торги объявило АО "Самарская пригородная пассажирская компания".
Дополнительные группы, состоящие из четырех человек каждая, будут дежурить в электропоездах 17, 21, 25, 28 июня; 2, 7 июля 2018 года. Их планируется привлекать для проведения досмотра (повторного досмотра) пассажиров и ручной клади на платформе Аэропорт Курумоч перед посадкой в электропоезда по маршруту Аэропорт - Самара, а также как группы быстрого реагирование на подготовку или совершение акта незаконного вмешательства в деятельность перевозчика в пути следования на электропоездах АО "Самарская ППК".
На обеспечение работы дополнительных подразделений готовы потратить 716 тыс. рублей.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!