В дни матчей ЧМ в электричках Самара - Курумоч и Самара - Жигморе будут дежурить допгруппы безопасности

В дни проведения матчей ЧМ-2018 на электричках Самара - Курумоч и Самара - Жигулевское Море будут дежурить дополнительные группы по обеспечению транспортной безопасности. Такая информация опубликована на портале госзакупок. Соответствующие торги объявило АО "Самарская пригородная пассажирская компания".

Дополнительные группы, состоящие из четырех человек каждая, будут дежурить в электропоездах 17, 21, 25, 28 июня; 2, 7 июля 2018 года. Их планируется привлекать для проведения досмотра (повторного досмотра) пассажиров и ручной клади на платформе Аэропорт Курумоч перед посадкой в электропоезда по маршруту Аэропорт - Самара, а также как группы быстрого реагирование на подготовку или совершение акта незаконного вмешательства в деятельность перевозчика в пути следования на электропоездах АО "Самарская ППК".

На обеспечение работы дополнительных подразделений готовы потратить 716 тыс. рублей.