За 2017 год областное министерство строительства израсходовало 14,2 млрд рублей

По итогам исполнения областного бюджета 2017 года региональный минстрой профинансировал бюджетные средства в общем объеме 14,2 млрд рублей. Такую информацию представил на этой неделе руководитель управления бюджетного планирования министерства строительства Вячеслав Киринский в ходе публичных слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета ведомства за 2017 год. Он отметил, что эта сумма составила 87,7% от планировавшегося годового объема инвестиций.

10,6 млрд руб. составили средства областного бюджета (85,6% от предусмотренного объема), 3,5 млрд - из федеральной казны (95,2% от предусмотренного), 49,5 млн руб. - сумма Пенсионного фонда РФ (61,1%) и 38,3 млн - от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (100%).

На слушаниях отметили, что основными задачами облминстроя в 2017 году были подготовка к проведению ЧМ, стимулирование жилищного строительства, строительство транспортной и социальной инфраструктуры, переселение из аварийного жилья, решение вопроса обманутых дольщиков, подготовка к проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.

"Все вышеперечисленные проекты и приоритеты - все это призвано работать на одну стратегическую цель: динамичное развитие нашего региона. Строить новое, не разрушая старых ценностей, - в этой концепции минстрой будет работать и в текущем, 2018-м году", - сказал Вячеслав Киринский.