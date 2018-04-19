На полную ликвидацию тления мусора в пос. Запанской ушло 14 часов

В четверг, 19 апреля, в 11:35, пожарные окончательно ликвидировали тление мусора в пос. Запанской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, сообщение о загоревшемся мусоре в пос. Запанской поступило в пожарную охрану в 21:19. Огнеборцы сразу выехали на место происшествия. В то же время очевидцы сообщили, что мусор сначала горел открытым пламенем. Это было зафиксировано и на фотографиях.
Но после тушения пламени, мусор долгое время тлел. По данным чрезвычайной службы, для его проливки применялось три пожарные автоцистерны. Также для ликвидации тления применяли экскаватор.
Работа пожарных на месте происшествия продолжалась до утра. Клубы белого дыма, поднимавшиеся над местом происшествия, было видно еще утром.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, окончательно тление мусора удалось ликвидировать в 11:35. Ущерб от возгорания не наступил. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливаются.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?