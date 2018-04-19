В "МТЛ Арене" состоялось тестирование по выполнению нормативов ГТО

В УК "МТЛ Арена", 16 апреля, состоялось тестирование по выполнению нормативов комплекса ГТО среди жителей Самарской области. Испытания выполняли более 55 человек в возрасте от 6 до 60 лет.
Тестирование проходило по следующим видам испытаний: "Подтягивание из виса на высокой перекладине", "Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине", "Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу", "Поднимание туловища лежа на спине", "Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье", "Рывок гири 16кг", "Прыжок в длину с места толчком двумя ногами".
В тестировании принимали участие воспитанники муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 407, представители ОАО "РЖД" и сотрудники ПАО "Сбербанк".
Мероприятие организовано министерством спорта Самарской области и государственным автономным учреждением Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.