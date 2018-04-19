В "МТЛ Арене" состоялось тестирование по выполнению нормативов ГТО

В УК "МТЛ Арена", 16 апреля, состоялось тестирование по выполнению нормативов комплекса ГТО среди жителей Самарской области. Испытания выполняли более 55 человек в возрасте от 6 до 60 лет.

Тестирование проходило по следующим видам испытаний: "Подтягивание из виса на высокой перекладине", "Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине", "Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу", "Поднимание туловища лежа на спине", "Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье", "Рывок гири 16кг", "Прыжок в длину с места толчком двумя ногами".

В тестировании принимали участие воспитанники муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 407, представители ОАО "РЖД" и сотрудники ПАО "Сбербанк".



Мероприятие организовано министерством спорта Самарской области и государственным автономным учреждением Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий".