Шесть малых городов губернии и историческое поселение Сызрань представили новые проекты благоустройства

В пятницу, 19 апреля, прошла межведомственная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории губернии под председательством врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. На ней малые города - Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск - и историческое поселение регионального значения Сызрань представили свои проекты благоустройства территорий.

Завтра, 20 апреля, - последний день, когда участники могут отправить конкурсную заявку на рассмотрение в межведомственную комиссию под руководством губернатора Самарской области. До 27 апреля одобренные межведомственной комиссией заявки отправятся в Минстрой России.

К работе над ними были привлечены не только министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, но и общественные организации и молодые архитекторы. Способ организации пространства, содержимое благоустроенной площадки, да и саму площадку выбирали жители.

Октябрьск на конкурс готовит проект "Центральный пляж с набережной". За его реализацию высказались сами жители. Люди уверены, что набережная и благоустроенный пляж подарят городу новую жизнь и дадут импульс к дальнейшему развитию. Пляж имеет выгодное расположение в плане транспортной доступности. Дорога на автомобиле займет менее 40 минут, жители Октябрьска и Сызрани могут добраться сюда на автобусе без пересадок - остановка находится в 250 м от пляжа. В 380 м от будущей набережной - железнодорожная станция Локомотивная, через которую регулярно ходят электрички. Кроме того, городской пляж расположен в шаговой доступности (780 м) от лодочной станции и речного причала.

"Во всех городах были организованы общественные голосования за выбор того или иного варианта комплексного благоустройства. Инициатива о представлении проекта также исходила не от чиновников, а от общественных палат, других объединений граждан, молодежи. А это очень важный критерий, который позволит получить больше баллов для победы в конкурсе", - отметил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Муниципальные образования привлекли и предпринимательское сообщество, которое готово соучаствовать и вкладывать собственные средства в развитие той или иной территории.

Регион, в свою очередь, поддержит все представленные проекты. "Мы возьмем на себя обязательства сверх того, что является необходимым в софинансировании, - рассказал Виктор Кудряшов. - На тех территориях, проекты благоустройства которых победят, мы отремонтируем прилегающие к благоустраиваемой территории дороги, приведем в порядок фасады зданий, которые расположены поблизости от этих объектов. Такие гарантии, мы рассчитываем, станут дополнительным фактором привлекательности того или иного объекта для членов комиссии, которая будет работать на федеральном уровне".

Он также напомнил, что в своем послании глава региона Дмитрий Азаров говорил об ответственности муниципальных властей: "Мы будем активно лоббировать проекты благоустройства из Самарской области на федеральном уровне. Но ответственность за подготовку проектов благоустройства и за результат лежит в первую очередь на главах муниципальных образований", - подчеркнул врио первого зампреда правительства.

Напомним, 17 января на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне президент России Владимир Путин поддержал предложение Минстроя России о выделении дополнительных 5 млрд руб. на малые города и исторические поселения.

Всего по итогам конкурса будет отобрано порядка 80 победителей: 20 - в категории "исторические поселения", 60 - в категории "малые города". Для каждой категории будет установлен размер премии - для исторических поселений в среднем по 50 млн руб., для малых городов - в зависимости от подкатегории от 30 до 100 млн рублей.

Отметим, что муниципалитеты разрабатывают проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность. Одно из ключевых критериев оценки проектов - требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными организациями и проведении соответствующих общественных обсуждений. Проекты оцениваются федеральной комиссией, которая выставляет каждому предложению баллы в соответствии с публичной шкалой оценки.

Победители определятся до 1 июня 2018 года, в этом же году начнется реализация заявленных проектов, срок завершения работ - декабрь 2019 года.