В Тольятти пройдет легкоатлетический марафон

Тольятти, 22 апреля, встретит участников 8-го легкоатлетического марафона, приуроченного к 281-летию Ставрополя на Волге-Тольятти и 17-летию газеты "Спортивное обозрение Самарской губернии". Место старта — Парк Победы (угол пересечения Приморского бульвара и ул. Юбилейной).

Выйти и преодолеть дистанцию можно и в личном, и в командном зачете. Предусмотрены дистанции 6 км 800 м, 21 км 97,5 м, 42 км 195 м., сообщает министерство спорта Самарской области.