В галерее "Виктория" откроется выставка о новых медиа в искусстве

В галерее "Виктория" с 26 апреля по 8 июля будет работать выставка "Электрическая Россия. Новые медиа в российском искусстве" (12+).

В проекте принимают участие видео-, аудио- и кинетические инсталляции и объекты известных российских художников: Андрея Бартенева, Вячеслава Колейчука, Олега Кулика, Алексея Шульгина, арт-группы "Синие носы" и других авторов.