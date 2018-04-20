В галерее "Виктория" откроется выставка о новых медиа в искусстве

В галерее "Виктория" с 26 апреля по 8 июля будет работать выставка "Электрическая Россия. Новые медиа в российском искусстве" (12+).
В проекте принимают участие видео-, аудио- и кинетические инсталляции и объекты известных российских художников: Андрея Бартенева, Вячеслава Колейчука, Олега Кулика, Алексея Шульгина, арт-группы "Синие носы" и других авторов.
Последние комментарии
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)