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Облправительство Власть и политика

Депутаты озаботились проблемой незаконных перепланировок

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг депутаты комитета по строительству Самарской губернской думы обсуждали такой острый вопрос, как незаконные перепланировки при переводе жилья в нежилые помещения. Особенно эта проблема, касается многоквартирных домов панельного типа и старого жилого фонда.

Депутаты обратились к Владимиру Кошелеву, председателю комитета по строительству Самарской губернской думы с просьбой рассмотреть обращение граждан по вопросу запрета перепланировок квартир в домах панельного типа и старого жилого фонда, которые приводят к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, вносят изменения в работу инженерных систем и установленного на нем оборудования, противопожарных устройств, а также ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов и так далее.

Тема вызвала дискуссию 19 апреля 2018 года во время проведения комитета по строительству СГД. Рассматривали проблему на примере панельных домов в Мичуринском микрорайоне в Самаре. По словам жителей, при обустройстве коммерческих помещений с торцов многоквартирных домов вынимают "углы". Речь идет о демонтаже внешних панельных плит фасада зданий, взамен которых коммерсанты обустраивают отдельные входные группы в свои офисы и торговые точки. По мнению депутатов, демонтаж несущих стен в панельных домах может привести в будущем к серьезным проблемам вплоть до доведения до аварийной ситуации, которая может и вовсе угрожать жизни и здоровью людей. Предложено ввести материальную ответственность на покупателей подобных нежилых помещений с несогласованной перепланировкой, затрагивающих изменения в несущей конструкции дома. Таким образом, по мнению авторов инициативы, можно будет заставить уже новых собственников нежилых помещений привести помещение в надлежащий вид с согласованной узаконенной перепланировкой.

Владимир Кошелев, председатель комитета по строительству Самарской губернской думы:

— С многочисленными жалобами на магазины и прочие объекты малого бизнеса на первых этажах жилых домов граждане к нам обращаются довольно часто. Главная претензия по выявленным фактам незаконных перепланировок, касается ухудшения качества жизни жителей многоквартирных домов. Незаконные перепланировки могут привести к преждевременному износу конструкции жилых домов и созданию аварийных ситуаций, что в свою очередь угрожает жизни и здоровью людей. Депутаты комитета по строительству подготовили проект письма на имя Михаила Меня, главы Минстроя России, в котором предлагается дополнить проект правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда положением о запрете проведения перепланировок квартир (комнат), ведущих к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций зданий многоквартирных домов.

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