Промсвязьбанк снизил минимальную сумму обмена валюты по услуге "Спецкурс онлайн"

Банк снизил минимальную сумму для конверсии по специальному курсу с 200 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в мобильном и интернет-банке. Совершить обмен по льготному курсу в офисе банка теперь возможно от 500 тыс. рублей (ранее от 1 млн рублей).

Чем больше конвертируемая сумма — тем выгоднее курс. Каждая сделка закрывается на валютном рынке в режиме реального времени. Для осуществления операции "Спецкурс онлайн" необходимо воспользоваться опцией "Обмен валюты" в интернет-банке или мобильном приложении. При сумме от 100 тыс. руб. (либо эквивалент) клиенту предлагается ознакомиться с условиями, а также подтвердить предварительные условия сделки. На следующем шаге клиент подтверждает сделку. При совершении сделки дополнительные комиссии отсутствуют.

"Это актуальное предложение для клиентов, особенно, в преддверии майских праздников и отпускного сезона. Можно обменять валюту по одному из наиболее привлекательных курсов на рынке", — комментирует директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина.

Подробную информацию об условиях обмена валюты можно найти на сайте банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.