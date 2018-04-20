"А самогон есть?": в Самаре задержали нетрезвого водителя BMW

Сотрудники ГИБДД Самары совместно с активистами "Ночного патруля" задержали водителя, который предположительно находился в нетрезвом состоянии. Мужчина сразу признался, что выпил, а вот его друг не осознал всей серьезности ситуации. Товарищ предложил вырвать камеру из патрульного автомобиля и поинтересовался у полицейских, есть ли у них самогон.

Ночь с субботы на воскресенье. На горячую линию общественного движения "Ночной патруль" поступает информацию: во дворах на ул. Физкультурной замечена иномарка, есть вероятность, что мужчина за рулем нетрезв.

Активисты едут проверить информацию и убеждаются, что у водителя имеются все признаки опьянения: характерный флер веселого вечера, нечеткая речь и взгляд с совсем не таинственной поволокой.

Общественники предлагают ему пересесть в такси, чтобы добраться до дома. Мужчина успокаивает: "Пацаны, все будет в порядке. Никуда не поеду!". Через несколько минут, убедившись, что посторонние ушли, водитель жмет на газ и выезжает на ул. Победы.

В погоню за иномаркой пускаются активисты, но обманщика уже караулят инспекторы ДПС. Не проходит и пяти минут, как лихача задерживают. На вопрос полицейских о том, встречался ли водитель этим вечером с алкоголем, мужчина, на этот раз, честно отвечает: "Выпил несколько бутылок пива".

История развивалась по привычному сценарию, пока не подъехал друг задержанного. "Что случилось? Э, командир! Давай я за него распишусь. Макс, кто ехал-то, куда ехал? Ты вообще стоял на месте. Дурак, не расписывайся не за что. Камеру эту давай снимай, выдирай и поехали домой, давай мне ключи от машины", — посоветовал товарищ.

Мужчина предупредил, что сейчас он "заведет машину и рванет". В конце своего страстного монолога, приятель задержанного поинтересовался у инспекторов: "А самогон есть?"

Самогона не было. Раздосадованный мужчина перешел в нападение и заявил одному из полицейских: "Ты где живешь? Мы тебя встретим".

Угомонить и успокоить товарища смог только задержанный водитель. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина, управлявший иномаркой, отказался, сославшись на то, что все с его состоянием очевидно.

Автомобиль отправили на штраф стоянку, а водителю выписали протокол и рекомендовали через некоторое время прийти в суд, где должны вынести решение о лишении водительского удостоверения и назначить штраф в размере 30 тыс. рублей.