"А самогон есть?": в Самаре задержали нетрезвого водителя BMW

Сотрудники ГИБДД Самары совместно с активистами "Ночного патруля" задержали водителя, который предположительно находился в нетрезвом состоянии. Мужчина сразу признался, что выпил, а вот его друг не осознал всей серьезности ситуации. Товарищ предложил вырвать камеру из патрульного автомобиля и поинтересовался у полицейских, есть ли у них самогон.
Ночь с субботы на воскресенье. На горячую линию общественного движения "Ночной патруль" поступает информацию: во дворах на ул. Физкультурной замечена иномарка, есть вероятность, что мужчина за рулем нетрезв.
Активисты едут проверить информацию и убеждаются, что у водителя имеются все признаки опьянения: характерный флер веселого вечера, нечеткая речь и взгляд с совсем не таинственной поволокой.
Общественники предлагают ему пересесть в такси, чтобы добраться до дома. Мужчина успокаивает: "Пацаны, все будет в порядке. Никуда не поеду!". Через несколько минут, убедившись, что посторонние ушли, водитель жмет на газ и выезжает на ул. Победы.
В погоню за иномаркой пускаются активисты, но обманщика уже караулят инспекторы ДПС. Не проходит и пяти минут, как лихача задерживают. На вопрос полицейских о том, встречался ли водитель этим вечером с алкоголем, мужчина, на этот раз, честно отвечает: "Выпил несколько бутылок пива".
История развивалась по привычному сценарию, пока не подъехал друг задержанного. "Что случилось? Э, командир! Давай я за него распишусь. Макс, кто ехал-то, куда ехал? Ты вообще стоял на месте. Дурак, не расписывайся не за что. Камеру эту давай снимай, выдирай и поехали домой, давай мне ключи от машины", — посоветовал товарищ.
Мужчина предупредил, что сейчас он "заведет машину и рванет". В конце своего страстного монолога, приятель задержанного поинтересовался у инспекторов: "А самогон есть?"
Самогона не было. Раздосадованный мужчина перешел в нападение и заявил одному из полицейских: "Ты где живешь? Мы тебя встретим".
Угомонить и успокоить товарища смог только задержанный водитель. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина, управлявший иномаркой, отказался, сославшись на то, что все с его состоянием очевидно.
Автомобиль отправили на штраф стоянку, а водителю выписали протокол и рекомендовали через некоторое время прийти в суд, где должны вынести решение о лишении водительского удостоверения и назначить штраф в размере 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.
Бывает и так. На самом деле - история проданного дела
И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....
Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.