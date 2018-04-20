16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"А самогон есть?": в Самаре задержали нетрезвого водителя BMW На полную ликвидацию тления мусора в пос. Запанской ушло 14 часов Самарчанку осудили за то, что мужчина случайно умер от 16 неосторожных ударов сковородой Полиция нашла виновника масштабной эвакуации посетителей и сотрудников ТЦ "Аврора" В Самаре мужчина погиб при падении из окна дома на автомобиль

Происшествия

"А самогон есть?": в Самаре задержали нетрезвого водителя BMW

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 92
Версия для печати

Сотрудники ГИБДД Самары совместно с активистами "Ночного патруля" задержали водителя, который предположительно находился в нетрезвом состоянии. Мужчина сразу признался, что выпил, а вот его друг не осознал всей серьезности ситуации. Товарищ предложил вырвать камеру из патрульного автомобиля и поинтересовался у полицейских, есть ли у них самогон.

Ночь с субботы на воскресенье. На горячую линию общественного движения "Ночной патруль" поступает информацию: во дворах на ул. Физкультурной замечена иномарка, есть вероятность, что мужчина за рулем нетрезв.

Активисты едут проверить информацию и убеждаются, что у водителя имеются все признаки опьянения: характерный флер веселого вечера, нечеткая речь и взгляд с совсем не таинственной поволокой.

Общественники предлагают ему пересесть в такси, чтобы добраться до дома. Мужчина успокаивает: "Пацаны, все будет в порядке. Никуда не поеду!". Через несколько минут, убедившись, что посторонние ушли, водитель жмет на газ и выезжает на ул. Победы.

В погоню за иномаркой пускаются активисты, но обманщика уже караулят инспекторы ДПС. Не проходит и пяти минут, как лихача задерживают. На вопрос полицейских о том, встречался ли водитель этим вечером с алкоголем, мужчина, на этот раз, честно отвечает: "Выпил несколько бутылок пива".

История развивалась по привычному сценарию, пока не подъехал друг задержанного. "Что случилось? Э, командир! Давай я за него распишусь. Макс, кто ехал-то, куда ехал? Ты вообще стоял на месте. Дурак, не расписывайся не за что. Камеру эту давай снимай, выдирай и поехали домой, давай мне ключи от машины", — посоветовал товарищ.

Мужчина предупредил, что сейчас он "заведет машину и рванет". В конце своего страстного монолога, приятель задержанного поинтересовался у инспекторов: "А самогон есть?"

Самогона не было. Раздосадованный мужчина перешел в нападение и заявил одному из полицейских: "Ты где живешь? Мы тебя встретим".

Угомонить и успокоить товарища смог только задержанный водитель. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина, управлявший иномаркой, отказался, сославшись на то, что все с его состоянием очевидно.

Автомобиль отправили на штраф стоянку, а водителю выписали протокол и рекомендовали через некоторое время прийти в суд, где должны вынести решение о лишении водительского удостоверения и назначить штраф в размере 30 тыс. рублей. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Мурат Кабалоев 19 апреля 2018 12:11 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.

Марат Валиев 18 апреля 2018 12:47 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Бывает и так. На самом деле - история проданного дела

Евгений Корнев 14 апреля 2018 07:40 Глава Нефтегорского района подпал под суд за взятку

И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....

Евгений Корнев 14 апреля 2018 07:27 Глава Нефтегорского района подпал под суд за взятку

Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....

Гость Гость 14 апреля 2018 06:11 В Самарской области из-за паводка подтопило уже шесть низководных мостов

в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.

Фото на сайте

Ума Турман из центра на Олимпе

Ума Турман из центра на Олимпе

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6