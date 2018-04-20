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Экология Общество

В подвале студенческого общежития СамГУПС хранили отработанные ртутные лампы

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С марта по апрель 2018 г. Куйбышевской транспортной прокуратурой совместно с органами государственного контроля проведена проверка исполнения законодательства о безопасном обращении с отходами, выявившая его системное нарушение предприятиями транспорта, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, во время прокурорской проверки выявлены нарушения порядка накопления опасных отходов I класса опасности — утративших потребительские свойства ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные лампы.

Нарушения правил хранения таких же лам было выявлено при осмотре места хранения отходов I класса опасности на ООО "Лукойл-АЭРО-Самара". Установлено, что отходы хранятся там не в герметичном контейнере, в помещении, куда проникают талые воды. Опасные отходы, содержащие пары ртути, залиты водой, которая имеет непосредственный контакт с почвой.

А также прокурорской проверкой были установлены факты реализации производственного металлолома предприятий железнодорожного транспорта без предусмотренного законодательством проведения радиационного контроля при подготовке партий металлолома к реализации.

"Неисполнение законодательства о безопасном обращении с отходами создает угрозу жизни и здоровью населения, — подчеркивают в Куйбышевской транспортной прокуратуре. — В целях устранения выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих, прокуратурой внесены представления руководителям ООО "Лукойл-аэро-Самара", ФГБОУ ВО "СамГУПС", Куйбышевской дирекции тяги — структурного подразделения Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД", Локомотивного эксплуатационного депо Самара — структурного подразделения Куйбышевской дирекции тяги — структурного подразделения Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД", Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО "РЖД".

А в контролирующие органы прокуратурой направлены материалы для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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