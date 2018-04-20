В подвале студенческого общежития СамГУПС хранили отработанные ртутные лампы

С марта по апрель 2018 г. Куйбышевской транспортной прокуратурой совместно с органами государственного контроля проведена проверка исполнения законодательства о безопасном обращении с отходами, выявившая его системное нарушение предприятиями транспорта, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, во время прокурорской проверки выявлены нарушения порядка накопления опасных отходов I класса опасности — утративших потребительские свойства ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные лампы.

Нарушения правил хранения таких же лам было выявлено при осмотре места хранения отходов I класса опасности на ООО "Лукойл-АЭРО-Самара". Установлено, что отходы хранятся там не в герметичном контейнере, в помещении, куда проникают талые воды. Опасные отходы, содержащие пары ртути, залиты водой, которая имеет непосредственный контакт с почвой.

А также прокурорской проверкой были установлены факты реализации производственного металлолома предприятий железнодорожного транспорта без предусмотренного законодательством проведения радиационного контроля при подготовке партий металлолома к реализации.

"Неисполнение законодательства о безопасном обращении с отходами создает угрозу жизни и здоровью населения, — подчеркивают в Куйбышевской транспортной прокуратуре. — В целях устранения выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих, прокуратурой внесены представления руководителям ООО "Лукойл-аэро-Самара", ФГБОУ ВО "СамГУПС", Куйбышевской дирекции тяги — структурного подразделения Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД", Локомотивного эксплуатационного депо Самара — структурного подразделения Куйбышевской дирекции тяги — структурного подразделения Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД", Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО "РЖД".

А в контролирующие органы прокуратурой направлены материалы для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности.