16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обсудили, как спасти остатки первой крепости на территории завода клапанов В галерее "Виктория" откроется выставка о новых медиа в искусстве Партию Кармен на премьере в Самаре исполнит лауреат "Золотой Маски"-2018 Надежда Бабинцева Чулпан Хаматова очаровала самарскую публику своей искренностью На YouTube появился трейлер короткометражного фильма "Ежедневник", снятого в Тольятти

Культура

В Самаре обсудили, как спасти остатки первой крепости на территории завода клапанов

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати

В Международный день памятников и исторических мест самарское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) провело вместе с общественной организацией "За информационное общество" круглый стол, посвященный проблемам сохранения археологического наследия в районе Хлебной площади.

Первая площадь

Тема для круглого стола оказалась совсем не праздничной. Градозащитники, представители власти и бизнеса, археологи и архитекторы обсуждали ситуацию вокруг территории бывшего завода клапанов.

Ученые считают, что именно здесь находилась первая самарская крепость, основанная князем Григорием Засекиным в 1586 году. Как известно, крепость сгорела, а в начале XVIII века рядом была построена земляная, остатки которой археологи обнаружили во время раскопок на Хлебной площади. 

Архитектор Мария Храмова рассказала, что до революции в районе стрелки рек Самары и Волги было две площади. Одна — Полицейская (нынешняя Хлебная), вторая — Хлебная, бывшая когда-то главным общественным пространством засекинской крепости.

Здесь же находилось несколько церквей. В советские годы храмы разрушили, площадь упразднили, а на этом месте вырос завод клапанов.

В прошлом году собственник земельного участка начал сносить корпуса давно уже не функционировавшего завода. Судя по всему, территорию готовят к строительству.

По скандально известному проекту планировки территории, разработанному компанией "Ленгипрогор", здесь планировалось строительство многофункционального торгового центра. В любом случае прежде, чем начать земляные работы, собственник обязан провести историко-культурную экспертизу земельного участка, то есть запустить на территорию археологов.

Бесценная земля

Археологи уверены, что здесь находится богатый культурный слой, связанный с основанием города, а также фундаменты снесенных храмов. Об этом свидетельствуют находки XVII–XVIII веков, обнаруженные в прошлом году в соседнем квартале. Эта земля бесценна для Самары, какой бы ни была ее рыночная стоимость, или стоимость объектов, строительство которых здесь планируют.

Общественники утверждают, что собственник не только сносит корпуса, но и производит земляные работы, в подтверждение приводят апрельские съемки с коптера, а также фотографии, сделанные в июле прошлого года.

Градозащитники настаивают, чтобы управление госохраны памятников провело проверку. Руководитель управления Владимир Филипенко попросил представителей ВООПИиК предоставить ему фото и видеоматериалы, которые могут стать основанием для проверки.

На круглом столе обсудили не только способы защиты культурного слоя и необходимость раскопок, но и перспективы этой территории. Архитектор Дмитрий Храмов рассказал о планах развития соседнего квартала, в котором располагается бывшая мельница Соколова и бетонные башни элеватора.

Общественники считают, что бывшей территории крепости нужно вернуть общественную функцию, соответствующую некогда главной площади города.

В итоговой резолюции круглого стола участники требуют отменить проект планировки территории в границах рек Самара и Волга, улиц Комсомольская и Фрунзе и провести конкурс на концепцию развития этого места. Градозащитники также требуют провести археологические исследования на предмет выявления остатков крепости 1586 года и заявляют о необходимости создания здесь историко-архитектурного и археологического парка со статусом достопримечательного места.

В документе также предлагается вернуть территорию завода клапанов в государственную или муниципальную собственность (путем обмена, например) для защиты бесценного культурного слоя от разорения.

Общественники считают необходимым выработку единой стратегии развития исторического начала Самары, а также создание государственно-частного партнерства по развитию территории, находящейся в границах рек Самара и Волга, улиц Комсомольской и Фрунзе с участием представителей общественности, экспертного, научного и бизнес-сообщества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

людмила николаенкова 02 апреля 2018 03:46 В Самаре может появиться памятник Пине Гофману

а разве не в этом сквере - на пересечении Садовой и Ленинградской - стоит памятник Высоцкому?

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Фото на сайте

Выставка "Кухня" в галерее "Новое пространство"

Выставка "Кухня" в галерее "Новое пространство"

Выставочный проект "Русский балет – вдохновенный рисунок танца"

Выставочный проект "Русский балет – вдохновенный рисунок танца"

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6