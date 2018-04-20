За март цены на овощи в Самарской области выросли на 20%. Такие данные содержатся в аналитическом мониторинге, опубликованном региональным министерством экономического развития, инвестиций и торговли.
Согласно опубликованной информации, сильнее всего в первый месяц весны подорожали капуста и морковь — рост составил 22%. Картофель подорожал на 19%, помидоры — на 11%, яблоки — на 7%. В то же время на 15% снизились цены на огурцы.
"По данным оперативного мониторинга, проводимым министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в марте текущего года в регионе под влиянием сезонного фактора в наибольшей степени увеличились розничные цены на картофель, лук, капусту и морковь. Также продолжилось повышение розничных цен на яйцо куриное, свежие томаты, яблоки, бананы и виноград. Вместе с тем третий месяц подряд сохраняется тенденция снижения розничных цен на крупу гречневую и мясо кур. Значительное снижение розничных цен наблюдалось на свежие огурцы. На потребительском рынке региона продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан", — отмечает минэкономразвития.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!