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Общество

За март цены на овощи в Самарской области выросли на 20%

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За март цены на овощи в Самарской области выросли на 20%. Такие данные содержатся в аналитическом мониторинге, опубликованном региональным министерством экономического развития, инвестиций и торговли.

Согласно опубликованной информации, сильнее всего в первый месяц весны подорожали капуста и морковь — рост составил 22%. Картофель подорожал на 19%, помидоры — на 11%, яблоки — на 7%. В то же время на 15% снизились цены на огурцы.

"По данным оперативного мониторинга, проводимым министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в марте текущего года в регионе под влиянием сезонного фактора в наибольшей степени увеличились розничные цены на картофель, лук, капусту и морковь. Также продолжилось повышение розничных цен на яйцо куриное, свежие томаты, яблоки, бананы и виноград. Вместе с тем третий месяц подряд сохраняется тенденция снижения розничных цен на крупу гречневую и мясо кур. Значительное снижение розничных цен наблюдалось на свежие огурцы. На потребительском рынке региона продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан", — отмечает минэкономразвития.

Гид потребителя

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