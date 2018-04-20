В Самарской области в связи с ЧМ запретили охоту с 25 мая по 25 июля

На основании Указа Президента РФ от 22 мая 2017 года №224 подготовлен проект постановления правительства Самарской области о запрете охоты с применением огнестрельного оружия и пневматического оружия с 25 мая по 25 июля 2018 года.
Таким образом, охота на кабана и сурка с применением оружия в текущем году будет проводиться с 26 июля. По результатам жеребьевки, разрешения на охоту в общедоступных охотничьих угодьях будут действовать так же с 26 июля 2018 года.
Как сообщает, департамент охоты и рыболовства Самарской области. На данный момент проект проходит необходимые согласования.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html