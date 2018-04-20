В Самарской области в связи с ЧМ запретили охоту с 25 мая по 25 июля

На основании Указа Президента РФ от 22 мая 2017 года №224 подготовлен проект постановления правительства Самарской области о запрете охоты с применением огнестрельного оружия и пневматического оружия с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Таким образом, охота на кабана и сурка с применением оружия в текущем году будет проводиться с 26 июля. По результатам жеребьевки, разрешения на охоту в общедоступных охотничьих угодьях будут действовать так же с 26 июля 2018 года.

Как сообщает, департамент охоты и рыболовства Самарской области. На данный момент проект проходит необходимые согласования.