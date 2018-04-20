Cпециалисты сферы ЖКХ подвели итоги зимнего сезона

Коммунальных аварий в регионе минувшей зимой, по сравнению с предыдущим годом, было гораздо меньше. Как и обращений по поводу подачи тепла. А чаще всего люди оставались недовольны работой аварийно-диспетчерских служб, которые несвоевременно приезжали, чтобы устранить проблемы, а также некачественной уборкой снега.
Снегопады против коммунальщиков
Заместитель генерального директора по правовым вопросам управляющей компании "Жилуниверсал" Андрей Борисов рассказал, что из-за сильных снегопадов их организации пришлось существенно усилить работу по очистке дворов и крыш: "На кровлях работали не менее 52 собственных сотрудников, а в случае обильных осадков мы привлекали от 70 до 120 человек дополнительно. Дворы в снегопады чистили начиная с четырех утра".
По его словам, произошло три крупных аварии, когда десятки жилых домов, которые обслуживает эта УК, какое-то время оставались без тепла.
"Главным проблемным вопросом осталась несвоевременная уборка снега — как с придомовых территорий, так и с проезжих частей и тротуаров, — сказал прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Самарской области Максим Чепухов. — Мы подключали контролирующие органы, чтобы они воздействовали на управляющие организации и другие службы. Еще одной "болевой точкой" был снег и наледь на крышах. В этом году случаев схода снега, при которых пострадали люди, было меньше, и, к счастью, они не причинили значительного вреда здоровью".
Руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских сообщил, что процесс подготовки домов к отопительному периоду прошел лучше, чем в прошлом году. Жалоб и обращений по подобным проблемам было значительно меньше, а количество коммунальных аварий снизилось на 19% по сравнению с предыдущим годом.
"Я проанализировал все обращения, которые поступили в адрес регионального центра "ЖКХ-контроль" и в Общественную палату с октября по апрель, — сказал Виктор Часовских. — Обращения по теплу составили порядка 15% от общего числа всех жалоб. По сравнению с прошлым годом это почти вдвое меньше".
Чаще всего люди жаловались на работу аварийно-диспетчерских служб, которые несвоевременно приезжали, чтобы устранить проблемы, и на уборку снега.
Тринадцатые квитанции
Виктор Часовских также сообщил, что в ближайшее время теплоснабжающие организации сделают жителям области перерасчет платы за отопление. Он напомнил, что отопительный период кончается не тогда, когда отключают отопление, а с момента расчета жителей за тепло, которое они потребили.
"В ряде домов жильцы получили так называемые 13-е квитанции, это называется корректировка платы за отопление, — пояснил Часовских. — Этот процесс законный. В тех домах, где установлены общедомовые приборы учета, по итогам года должна проводиться корректировка. Например, если в прошлом году дом потребил 100 гигакалорий, это число делится на 12 месяцев и равными долями выставляется жителям. А по итогам прошедшего отопительного периода смотрят показания. Если дом потребил, к примеру, на 20 гигакалорий больше, то эту разницу жильцам придется возместить". Если же по итогам сезона потребление тепла сократилось, то плата соответственно снижается.
Кстати, точную дату отключения отопления в регионе пока не называют. Решение об отключении принимают тогда, когда три дня подряд среднесуточная температура воздуха составляет 8 градусов выше нуля. Специалисты предположили, что это должно произойти уже в ближайшие дни.
Андрей Борисов, заместитель генерального директора по правовым вопросам УК "Жилуниверсал" (Самара):
— Есть люди, которые никогда не платили за услуги ЖКХ. И они рассчитывают, что пройдет три года, и задолженность будет списана. Теперь все судебные приказы и иски мы намерены производить до истечения сроков исковой давности.
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