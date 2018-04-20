В самарской больнице скончался мужчина, отравившийся суррогатами алкоголя

В больнице имени Семашко 18 апреля скончался 54-летний мужчина, которого доставили туда 12-го числа. О пациенте сообщили в полицию.
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина поступил в больницу с отравлением суррогатами алкоголя, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Что именно стало причиной смерти, пока не ясно.
Тело отдали судмедэкспертам, уголовное дело на данный момент не возбуждено.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей