В самарской больнице скончался мужчина, отравившийся суррогатами алкоголя

В больнице имени Семашко 18 апреля скончался 54-летний мужчина, которого доставили туда 12-го числа. О пациенте сообщили в полицию.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина поступил в больницу с отравлением суррогатами алкоголя, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Что именно стало причиной смерти, пока не ясно. Тело отдали судмедэкспертам, уголовное дело на данный момент не возбуждено.