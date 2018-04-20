Глава Сергиевского района Алексей Веселов отчитался за 2017 год

В четверг, 19 апреля, глава Сергиевского района Алексей Веселов выступил на заседании депутатов районного собрания представителей с докладом о деятельности администрации в 2017 году.
В прошлом году доходная часть главного финансового документа района составила 1,2 млрд рублей. В качестве безвозмездных поступлений местная казна получила около 739 млн рублей. Налоговые доходы составили 355,2 млн рублей, неналоговые - 110,2 млн рублей.
Расходы района составили 1,17 млрд руб., из которых 405,3 млн руб. - капитальные вложения, 243,2 млн руб. было направлено на реконструкцию образовательных учреждений. Более 33 млн руб. - на строительство жилья по программе переселения граждан из аварийного жилфонда и на улучшение жилищных проблем отдельных категорий граждан - детей-сирот, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, молодых семей.
В рамках реализации региональной программы "Переселение граждан из аварийного жилфонда" в 2007-2017 гг. в Сергиевском районе было переселено более 1 тыс. семей, снесено 53,8 тыс. "аварийных" кв. м. Как отметил глава муниципалитета, сегодня на территории муниципалитета имеется еще 25 тыс. кв. м аварийного жилья.
В конце 2017 года благодаря победе в конкурсе федерального "Фонда реформирования ЖКХ" на условиях концессионного соглашения в районе завершилась реконструкция стратегически важного для муниципалитета объекта - Сергиевского группового водовода.
Модернизация системы обеспечения населения центральных населенных пунктов качественной водой началась еще в 2006 году. За 11 лет в реконструкцию водовода было вложено около 700 млн рублей. Теперь мощность НФС позволяет не только обеспечить необходимым количеством воды "старых" абонентов, но и подключить новых.
Позитивные перемены произошли в прошедшем году и в сфере образования. Так, в конце 2017 года была закончена реконструкция здания Сергиевской школы №1. Как отметил Алексей Веселов, этот "долгострой" удалось завершить благодаря совместной работе районной администрации и правительства Самарской области. Для учеников здесь есть большой бассейн с четырьмя дорожками, вместительный спортзал, современный актовый зал с видеопанелью во всю стену, хореографический класс, медиатека.
На текущий ремонт школ и детских садов было направлено около 9 млн рублей.
Одним из значимых событий ушедшего года стало долгожданное "обновление" озера Банное. Благодаря расчистке водоема его глубина увеличилась примерно на один метр. Средства, потраченные на расчистку озера Банное, составили 11,5 млн рублей.
В рамках программы формирования комфортной городской среды были благоустроены дворы 52 многоквартирных домов, расположенных в 10 поселениях муниципалитета. На данные работы, которые выбирали сами жители, было потрачено более 24 млн рублей. На ремонт дорог было направлено 85,4 млн руб., что на 10 млн рублей больше, чем в 2016 году.
В соответствии с установленным порядком, отчет главы Сергиевского района Алексея Веселова о работе администрации в 2017 году был принят депутатами к сведению.
Последние комментарии
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.