Опубликован прогноз максимальных уровней воды в Волге в период весеннего половодья

Приволжское УГМС опубликовало прогноз максимальных уровней воды в Волге в период весеннего половодья.
В соответствии с утвержденным графиком сбросов воды в Волжско-Камский каскад, на Саратовском водохранилище у Самары максимальные весенние уровни воды ожидаются величиной 32,35 мБС (метры Балтийской системы). У с. Зольное - 34,35 мБС, у Сызрани - 29,55 мБС, что в пределах среднемноголетних значений.
На данный момент, согласно информации на сайте Приволжского УГМС, уровень воды у Самары превышает отметку 31,5 мБс, у Сызрани - 29 мБс.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html