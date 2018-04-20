Опубликован прогноз максимальных уровней воды в Волге в период весеннего половодья

Приволжское УГМС опубликовало прогноз максимальных уровней воды в Волге в период весеннего половодья.

В соответствии с утвержденным графиком сбросов воды в Волжско-Камский каскад, на Саратовском водохранилище у Самары максимальные весенние уровни воды ожидаются величиной 32,35 мБС (метры Балтийской системы). У с. Зольное - 34,35 мБС, у Сызрани - 29,55 мБС, что в пределах среднемноголетних значений.

На данный момент, согласно информации на сайте Приволжского УГМС, уровень воды у Самары превышает отметку 31,5 мБс, у Сызрани - 29 мБс.