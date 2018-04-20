Нападающий "Ладьи" Семен Кизимов отличился в матче с Францией

На юниорском (U18) чемпионате мира, в Челябинске и Магнитогорске, в стартовом матче сборная России со счетом 7:1 победила сверстников из Франции.
Автором одной из шайб стал нападающий "Ладьи" Семен Кизимов, открывший счет на 7-й минуте.
Следующий матч россияне проведут 21 апреля против Чехии, сообщает официальный сайт клуба.
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