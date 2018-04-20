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Преступления Происшествия

Сотрудник магазина взял из кассы более 300 тыс. руб. ради ставок на футбол

КИНЕЛЬ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе завершено расследование уголовного дела и. о. директора торговой точки сети магазинов техники и сотовой связи. Его обвиняли в присвоении и растрате 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, недостачу более 300 тыс. руб. обнаружили летом 2017 г. при финансовой проверке в магазине в пос. Алексеевка. Материально ответственным лицом являлся 28-летний житель Кинеля. Он и стал главным подозреваемым.

По словам мужчины, признавшего вину, он взял из кассы магазина 350 тыс. руб., поставил их букмекерской конторе на игру по футболу и выиграл 180 тыс. рублей. Выигрыш сотрудник потратил. При этом он собирался вернуть недостачу в магазин.

Перекрыть долг мужчина не успел до того, как прошла финансовая проверка. В это время сотрудник уехал с работы и занял у знакомых около 80 тыс. рублей. Полностью компенсировать долг он не смог.

Как выяснилось, обвиняемый неоднократно был судим за грабеж и наркотики, и получил четыре года лишения свободы. Отбыв срок, он устроился работать продавцом и позже был назначен исполняющим обязанности директора магазина, хотя трудился на этой должности неофициально.

По итогам ревизии недостача превысила 332 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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