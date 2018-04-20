В Самарской области продолжает работу дискуссионный форум "Единая Россия. Направление 2026".

Дискуссии форума "Единая Россия. Направление 2026" стартовали с Новокуйбышевска. К ним здесь присоединились представители 14 муниципальных образований региона.

В первой части форума работали тематические секции: "Здоровье и экология", "Социальная сфера", "Городская среда", "Образование", "Достойная жизнь", "Обновление партии "Единая Россия".

Напомним, в стране стартовал масштабный процесс обновления "Единой России". Основным его принципом становится "разворот в регионы", он предполагает максимальный учет позиций и мнений однопартийцев на местах. Развитие регионов и реализация посланий президента Владимира Путина и главы региона Дмитрия Азарова — ключевые ориентиры для развития партии в Самарском регионе.

Участники обсудили конкретных предложений по решению проблем, охотно делились опытом. Так, участники секции "Социальная сфера" предложили рассмотреть возможность за счет средств партийного проекта "Театры малых городов" строить или реконструировать здания театров.

Участники секции "Городская среда" обратили внимание на недостаточную ответственность подрядчиков по выполнению работ в сфере ЖКХ, проблему с безнадзорными животными, ликвидацией брошенных во дворах автомобилей.

Представители секции "Образование" предложили осовременить школьные музеи, перевести экспозиции в цифровой формат и разместить на сайтах школ виртуальные экскурсии по музеям. Обсудили и возможный переход на пятидневную рабочую неделю, по возможности, односменное обучение по триместровой системе. В Новокуйбышевске она успешно работает больше 10 лет.

Участники секции "Достойная жизнь" предложили увеличить штрафы для нелегальных предпринимателей, безжалостно ликвидировать несанкционированную торговлю. Новокуйбышевск, например, заявил о практически полной ликвидации таких объектов на территории города. Кроме того, "Достойная жизнь" предлагает профессионально ориентировать школьников в сторону рабочих специальностей под запросы малого и среднего бизнеса и проводить в школе бизнес-уроки.

Участники партийной секции предложили создать историю Самарского регионального отделения Партии и местных отделений в виде книги или документа для тиражирования; организовать курсы для представителей кадрового резерва; продолжить практику публичных отчетов перед населением, выездных приемов. Партийцы еще раз напомнили о личной включенности каждого представителя "Единой России" в реализацию партийных проектов для достижения лучших результатов.

Замсекретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Марина Сидухина отметила не формальные, а заинтересованные и неравнодушные выступления модераторов, спикеров и участников дискуссионных площадок: "Часть предложений войдут в итоговую резолюцию от нашего региона федеральному центру. Спасибо муниципалитетам, которые приняли участие в дискуссии. Уверена, результат работы будет транслироваться в местных отделения партии".

Цитатой президента Владимира Путина завершил пленарное заседание первого дискуссионного форума и. о. руководителя регионального исполкома "Единой России" Вадим Солнцев: "Главное, надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, ставить перед собой масштабные цели и добиваться результата". Он добавил, что такие дискуссии позволяют не только обозначить круг проблем, , но и всем вместе договориться о путях их решения.

Далее межмуниципальный форум пройдет в понедельник, 23 апреля, в Сызрани в Доме молодежных организаций. Завершатся межмуниципальные и региональные дискуссии "Единой России" 28 апреля.



Результатом этой работы станут конкретные предложения партийных дискуссионных площадок в регионах, которые будут обсуждаться уже на федеральной партийной конференции "Единая Россия 2026" в мае этого года.

В Тольятти к дискуссии присоединились представители 14 муниципальных образований Самарской области. Предложения, прозвучавшие на секциях, модераторы представили на пленарном заседании форума.

Участники секции "Образование" предложили создать сеть центров технического детского творчества в муниципалитетах по типу "кванториума" и постараться включить учащихся в проектно-исследовательскую деятельность на базе вузов.

Прозвучало предложение внедрить полноценную автоматизированную систему управления образованием, исключив бумажное дублирование. Для этого во всех образовательных учреждениях должен быть скоростной интернет.

Участники секции "Достойная жизнь" сделали акцент на внедрении целевой программы обучения и подготовки будущих специалистов для конкретных предприятий, например, АвтоВАЗа.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", первый зампредседателя губернской думы Екатерина Кузьмичева приветствовала участников форума: "Сегодня состоялся продуктивный диалог. Все участники форума заинтересованы в дискуссиях, что очень важно для любой политической силы. Послушав участников дискуссий, можно с уверенностью говорить о развитии партии в регионах".

Все озвученные на тольяттинском форуме предложения пронизаны общей идеей объединения усилий партии, общества, исполнительной и представительной власти по реализации посланий президента России и главы Самарской области.