В с. Рождествено ночью час тушили крупный пожар в частном доме

В субботу, 21 апреля, в 0:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Советская в с. Рождествено Волжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 250 кв. м.

В его тушении участвовали восемь человек, которые с помощью трех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 01:11.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.





