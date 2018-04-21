В Самаре состоялся общегородской субботник

В субботу, 21 апреля, в Самаре на территории всего городского округа состоялась весенняя генеральная уборка, сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудники муниципальных предприятий, управляющих компаний, студенты, школьники, члены общественных организаций, волонтеры и просто активные горожане привели в порядок улицы, парки, скверы и дворы.
По предварительным данным, в это субботнее утро на уборку вышло более 92 тыс. человек и 802 единицы техники. Совместными усилиями самарцам удалось собрать 5,5 тыс. куб. м мусора, вывоз которого сейчас продолжается.
Глава Самары Елена Лапушкина присоединилась к самарским КВНщикам, которые в этот день убирали от зимних накоплений территорию, прилегающую к музею "Самара космическая". Навести порядок на участке в границах улиц Луначарского и Челюскинцев пришли опытные члены клуба веселых и находчивых — чемпионы Высшей Лиги, участники студенческих и школьных команд, — а также поклонники КВН-движения.
"Представители самарского КВН не первый год принимают участие в общегородском субботнике. Например, в прошлом году ребята приводили в порядок сквер Высоцкого, а в этом году выбрали "космическую" территорию, и я думаю, по-космически поработают, — сказала Елена Лапушкина. — По дороге сюда я посетила несколько дворовых территорий и общественных пространств и лично убедилась, что много людей в это утро вышли с хорошим настроением на субботник, чтобы помочь городу преобразиться после зимы".
Руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов отметил, что ребята быстро справились на этой территории и помогли жителям близлежащих домов в уборке дворов. Он добавил, что по итогам дня самые активные участники субботника были награждены памятными призами от городской администрации и движения "Самарский КВН".
Среди призов — майки с логотипом команды "Волжане СамГТУ", которая вышла в¼ финала премьер-лиги КВН. Игра с участием волжан состоится 15 мая в Москве.
В день общегородского субботника Елена Лапушкина оценила ход работ по покраске фасадов на гостевых и туристических маршрутах.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).