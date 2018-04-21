Размытие дороги на садово-дачном маршруте под Тольятти грозит опрокидыванием транспорта

На прошлой неделе департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти провел обследование дорожных условий по схемам движения межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, при обследовании дорожных условий маршрута № 275 "Автовокзал" — СНТ "Образцово 1988" — СНТ "Образцово" установлено, что дорога от трассы М-5 до конечного дачного массива размыта, грунтовое покрытие заужено, и существует вероятность опрокидывания автобуса.

При наличии данных замечаний перевозка пассажиров не допустима.

Комиссией принято решение приостановить движение маршрута до СНТ "Образцово" (с сохранением схемы движения до СНТ "Образцово 1988") до устранения выявленных замечаний.

Информация направлена в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрацию Сызранского района.