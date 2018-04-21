Размытие дороги на садово-дачном маршруте под Тольятти грозит опрокидыванием транспорта

На прошлой неделе департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти провел обследование дорожных условий по схемам движения межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, при обследовании дорожных условий маршрута № 275 "Автовокзал" — СНТ "Образцово 1988" — СНТ "Образцово" установлено, что дорога от трассы М-5 до конечного дачного массива размыта, грунтовое покрытие заужено, и существует вероятность опрокидывания автобуса.
При наличии данных замечаний перевозка пассажиров не допустима.
Комиссией принято решение приостановить движение маршрута до СНТ "Образцово" (с сохранением схемы движения до СНТ "Образцово 1988") до устранения выявленных замечаний.
Информация направлена в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрацию Сызранского района.
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Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!