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Виталий Мутко: "Самара Арена" будет претендовать на вхождение в тройку лучших стадионов страны"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 апреля, Самару с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. В сопровождении главы региона Дмитрия Азарова вице-премьер побывал на стадионе "Самара Арена".

Сейчас на стадионе завершается монтаж газона и благоустройство прилегающей территории. Уже 28 апреля самарские "Крылья Советов" сыграют первый матч на новой арене с воронежским "Факелом", а 6 мая — с "Кубанью" (Краснодар). Игры станут тестовыми мероприятиями в преддверии ЧМ-2018. Матч с воронежцами смогут увидеть 10-15 тыс. зрителей, вторая игра, 6 мая, пройдет с максимальной загрузкой стадиона (45 тыс. человек).

Виталий Мутко и Дмитрий Азаров оценили готовность стадиона к предстоящим матчам. Вице-премьер и глава региона осмотрели микст-зону, раздевалки команд, технические помещения. Виталий Мутко проверил и состояние газона, а также удобство кресел для зрителей. Также он провел совещание по подготовке арены к первому тестовому матчу. В целом у заместителя председателя правительства РФ вопросов к главному спортивному объекту Самары не возникло.

"Мы сейчас находимся в самой активной фазе подготовки к чемпионату мира по футболу. По сути дела, чемпионат уже начался — проводятся первые тестовые матчи, запускается вся инфраструктура", — отметил Виталий Мутко.

Он подчеркнул, что на "Самара Арене" практически полностью завершены все работы, на следующей неделе пройдет первый матч. Впереди, по словам вице-премьера, неделя интенсивной работы, связанной с уборкой, маркировкой, установкой навигации на стадионе, запуском всех слаботочных систем, отладкой звука и света. "Напряженной работы еще достаточно, но в целом объект практически готов. Основные тревоги, связанные с укладкой газона, сняты", — заявил Виталий Мутко.

Он добавил, что оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 тщательно изучит все замечания, поступившие от зрителей по итогам первого тестового матча.

Дмитрий Азаров сообщил, что для приема замечаний и предложений от болельщиков в Самаре на следующей неделе заработает колл-центр. "Учтем абсолютно все замечания. Мы делаем все, чтобы у нас получился большой футбольный праздник, а каждый болельщик, приехавший к нам в город, чувствовал себя также комфортно, как дома", — заметил руководитель области.

Оценивая уровень готовности стадиона, Дмитрий Азаров подчеркнул, что "Самара Арена" практически готова для проведения первого футбольного матча.

"Самара Арена" точно будет претендовать на вхождение в тройку лучших стадионов страны. Этот стадион имеет очень большие перспективы, помимо футбола, здесь можно развивать множество направлений. Например, фитнес-клубы, детские секции. Мне он нравится еще и своим расположением, здесь можно создать спортивный центр города", — резюмировал Виталий Мутко.

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