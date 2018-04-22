На четвертой очереди набережной запустили фонтан

В Самаре завершается реконструкция четвертой очереди набережной Волги. В пятницу, 20 апреля, здесь состоялся пробный запуск фонтана.
Работы на этом участке стартовали в прошлом году. В рамках реконструкции заменили инженерные коммуникации и асфальтовое покрытие, обновили скульптурную композицию "Ладья", обустроили амфитеатр и лестничные спуски, построили фонтан, выполнили ремонт подпорной стенки.
20 апреля на обновленной набережной состоялся пробный запуск фонтана.
"Общая площадь фонтана 385 кв. м — ни на одной набережной в России подобного нет, — отметила руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко. — Фонтан имеет интересные архитектурные решения, а высота струй может варьироваться и достигать 15 м".
Сейчас на строительной площадке задействовано более 100 человек и 10 единиц спецтехники. Специалисты завершают строительство нового хозяйственно-бытового корпуса, укладку плитки, установку подъемников для людей с ограниченными возможностями.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!