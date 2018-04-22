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Общество

В Самаре раздадут 20 тыс. георгиевских ленточек

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 апреля, в 15:00 в Самаре на площади Революции стартует Всероссийская традиционная акция "Георгиевская ленточка". В этом году для жителей города подготовили около 20 тыс. лент.

Акция пройдет по всей стране и продлится до 9 мая. Получить георгиевскую ленту можно будет на территории 9 районов Самары.

Сообщается, что 60 волонтеров будут не просто раздавать ленты, но и объяснять ее значение и правила закрепления символа на одежде — "с левой стороны, ближе к сердцу".

Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. В Самаре акция организована Домом молодежи при поддержке департамента культуры и молодежной политики в рамках Всероссийского проекта "Волонтеры Победы".

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