В Самаре раздадут 20 тыс. георгиевских ленточек

В понедельник, 23 апреля, в 15:00 в Самаре на площади Революции стартует Всероссийская традиционная акция "Георгиевская ленточка". В этом году для жителей города подготовили около 20 тыс. лент.
Акция пройдет по всей стране и продлится до 9 мая. Получить георгиевскую ленту можно будет на территории 9 районов Самары.
Сообщается, что 60 волонтеров будут не просто раздавать ленты, но и объяснять ее значение и правила закрепления символа на одежде — "с левой стороны, ближе к сердцу".
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. В Самаре акция организована Домом молодежи при поддержке департамента культуры и молодежной политики в рамках Всероссийского проекта "Волонтеры Победы".
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!