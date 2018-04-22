В Самаре магазинный вор был задержан по горячим следам

Мужчину, укравшего из магазина продукты питания и алкогольную продукцию, задержали находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
В ночное время находившийся на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра экипаж вневедомственной охраны от дежурного получил сообщение об инциденте в одном из магазинов.
На ул. Комсомольской злоумышленник разбил оконное стекло и проник в супермаркет. Похитив из магазина продукты и алкогольную продукцию, преступник скрылся.
Прибывшие сотрудники Росгвардии совместно с администрацией торговой точки по записям с камер видеонаблюдения установили приметы вора. Чтобы задержать его, стражи правопорядка начали отрабатывать прилегающую к месту происшествия территорию.
Спустя непродолжительное время на ул. Водников патрульные заметили человека, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого, и задержали его.
Сотрудники Росгвардии передали 31-летнего мужчину для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.