В Самаре ожидается мокрый снег и дождь с сильным ветром

По сведениям ФГБУ "Приволжское УГМС", в ближайшие 12 часов в Самарской области будет облачно, небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью +3, -2°С, днем +3, +8°С, в Самаре ночью 0°С, днем +5, +7°С.