В Самаре ожидается мокрый снег и дождь с сильным ветром

По сведениям ФГБУ "Приволжское УГМС", в ближайшие 12 часов в Самарской области будет облачно, небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха по области ночью +3, -2°С, днем +3, +8°С, в Самаре ночью 0°С, днем +5, +7°С.
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Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!