В Тольятти "Лада" обыграла "Кубань"

В ответном матче ½ финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги "Лада" обыграла "Кубань" со счетом 33:28 и вышла в финал, сообщает официальный сайт клуба.

Встреча команд состоялась в воскресенье, 22 апреля, в Тольятти. "Лада" (Тольятти) — "Кубань" (Краснодар) — 33:28 (17:13). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 7/4-8/5. Штраф: 8-12 мин. Судьи: Алпаидзе, Березкина (обе — Санкт-Петербург). "Лада": Лагина (5/9=55%), Уткина (11/35=31%); Какмоля, Михайличенко — 4/1 (2 мин.), Кудрявцева, Дмитриева — 9, Ведехина — 7/2, Голец, Санникова, Щербак, Носикова — 3/1, Барынина, Новосёлова — 4 (2 мин.), Гафонова, Снопова — 5, Тарасова — 1 (4 мин.). "Кубань": Калинина (5/28=17%), Михайлюта (3/13=23%); Давиденко, Голуб — 12/5, Савинова — 1, Гаряева — 2, Голикова (4 мин.), Матлашова — 2, Наливко, Фролова — 5 (4 мин.), Баркалова — 3, Вернигорова (4 мин.), Фанина — 3. Изменения в счете (каждые 5 мин.): 1:2, 4:5, 6:6, 10:10, 13:12, 17:13, 20:15, 21:19, 25:21, 29:24, 32:26, 33:28.