В Тольятти "Лада" обыграла "Кубань"

В ответном матче ½ финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги "Лада" обыграла "Кубань" со счетом 33:28 и вышла в финал, сообщает официальный сайт клуба.
Встреча команд состоялась в воскресенье, 22 апреля, в Тольятти.
"Лада" (Тольятти) — "Кубань" (Краснодар) — 33:28 (17:13). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 7/4-8/5. Штраф: 8-12 мин. Судьи: Алпаидзе, Березкина (обе — Санкт-Петербург).
"Лада": Лагина (5/9=55%), Уткина (11/35=31%); Какмоля, Михайличенко — 4/1 (2 мин.), Кудрявцева, Дмитриева — 9, Ведехина — 7/2, Голец, Санникова, Щербак, Носикова — 3/1, Барынина, Новосёлова — 4 (2 мин.), Гафонова, Снопова — 5, Тарасова — 1 (4 мин.).
"Кубань": Калинина (5/28=17%), Михайлюта (3/13=23%); Давиденко, Голуб — 12/5, Савинова — 1, Гаряева — 2, Голикова (4 мин.), Матлашова — 2, Наливко, Фролова — 5 (4 мин.), Баркалова — 3, Вернигорова (4 мин.), Фанина — 3.
Изменения в счете (каждые 5 мин.): 1:2, 4:5, 6:6, 10:10, 13:12, 17:13, 20:15, 21:19, 25:21, 29:24, 32:26, 33:28.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.