Самарская область станет пилотным регионом по организаций электронного взаимодействия больниц и БМСЭ

Самарская область вошла в число пилотных регионов по организаций электронного взаимодействия между организациями здравоохранения и бюро медико-социальной экспертизы. Об этом сообщает федеральное Министерство труда и социальной защиты со ссылкой на выступление на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации замминистра Григория Лекарева.

"Мы сейчас вместе с Минздравом отрабатываем такую модель, — сообщил он. — В качестве пилотных регионов выбраны Владимирская, Самарская, Тюменская области и Ставропольский край".

Григорий Лекарев уточнил, что поэтапное внедрение обмена данными в электронной форме между главными бюро МСЭ и медицинскими организациями во всех субъектах Российской Федерации планируется начать с 2019 года.