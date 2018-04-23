Долги Тольяттинской птицефабрики превышают 900 млн рублей

В августе прошлого года на ОАО "Тольяттинская птицефабрика" была введена процедура наблюдения. Несмотря на регулярное пополнение списка кредиторов руководству птицефабрики пока удается избежать банкротства. О текущей ситуации на предприятии и перспективах его выхода из кризисной ситуации "Волга Ньюс" рассказал председатель совета директоров птицефабрики Александр Попов.

По словам Александра Попова, долг на сегодня превышает 900 млн рублей. Основная задолженность возникла перед поставщиками кормов, инкубаторного яйца и ветеринарных препараторов, часть долгов — коммунальный услуги, налоги.

"Размер долгов очень большой. Пока справляемся, но с большим трудом и надеемся на поддержку регионального правительства. Было проведено совещание, на котором решили проработать варианты по спасению птицефабрики. Конкретных результатов пока нет, нужно время. Сейчас на предприятии работает 500 человек и все они рискуют остаться без работы. Задержек по выплатам зарплаты у нас нет, но каждый раз, когда приходишь на фабрику, видишь в глазах людей очень много тревоги и вопросов. Кроме того, к нашим насосным станциям подключено село Александровка с населением 2,5 тысячи человек", — рассказал Попов.

Что касается производства, то объемы пришлось снизить в целях экономии. Но в то же время предприятие наращивает присутствие собственной торговой марки в регионе.

"Мы не работаем с крупными торговыми сетями, потому что это "длинные" деньги: поставляешь определенный объем продукции, а деньги получаешь только через месяц. Мы сейчас не можем себе позволить работать по такой схеме. Поэтому открыли 50 новых собственных торговых точек — в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Сызрани".

По мнению Попова, одна из ошибок прошлого руководства — отсутствие стратегии оптимизация затрат на энергоресурсы и принципов бережливого производства. Кроме того, позиции птицефабрики ослабила в целом ситуация на рынке мяса птицы.

"Повышение цен на коммунальные услуги и падение цен на зерно и корма привели к снижению цен на мясо курицы. Производители оказались в невыгодном положении. Сейчас предприятие могут спасти только сторонние инвестиции. Есть несколько предложений. Ведем переговоры с одним банком. А в начале месяца приезжали представители крупной компании. Они остались довольны качеством мяса и полуфабрикатов, очень понравился цех по глубокой переработке. Образцы продукции получили высокую оценку в Москве. По нашим подсчетам, чтобы вывести предприятие на прибыль необходимо 85 млн рублей на ремонт помещений и переоснащение некоторых линий", — сообщил председатель совета директоров.

Если с одним из потенциальных инвесторов будут достигнуты договоренности, руководство птицефабрики рассчитывает провести сделку без процедуры торгов и пойти по пути замещения активов (открытие на базе предприятия-банкрота нового акционерного общества, при котором собственность компании обменивается на акции нового предприятия - прим. ВН).

По данным ИАС Seldon.Basis, в 2016 году предприятие сработало с убытков в размере 319,3 млн руб., за год выручка снизилась на 48% до 653 млн рублей. С 2015 г. на птицефабрике сменилось шесть генеральных директоров. С августа 2017 г. обязанности гендиректора исполняет Анатолий Столбоушкин.