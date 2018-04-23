Самарские полицейские задержали группу обнальщиков, "отмывших" около 220 млн рублей

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Следователями установлено, что злоумышленники — жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Ими была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от "клиентов" поступают через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем "обналичиваются" и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции.
По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн руб., размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками органов внутренних дел изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания денежных средств.
В отношении злоумышленников ГСУ ГУ МВД России по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.