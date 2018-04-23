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Преступления Происшествия

Самарские полицейские задержали группу обнальщиков, "отмывших" около 220 млн рублей

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Следователями установлено, что злоумышленники — жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Ими была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от "клиентов" поступают через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем "обналичиваются" и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции.

По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн руб., размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками органов внутренних дел изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания денежных средств.

В отношении злоумышленников ГСУ ГУ МВД России по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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