Под Тольятти молодая женщина ранена выстрелом из травматического оружия

В воскресенье, 22 апреля, примерно в 14:49, по предварительным данным в одном из домов в с. Тимофеевка Ставропольского района понадобилась медицинская помощь женщине в возрасте около 29 лет, раненной выстрелом из травматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным у пострадавшей было открытое ранение грудной клетки. Для нее была вызвана "скорая". Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.