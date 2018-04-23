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Под Тольятти молодая женщина ранена выстрелом из травматического оружия В Похвистнево под поездом погиб пожилой мужчина Самарские полицейские задержали группу обнальщиков, "отмывших" около 220 млн рублей Под Сызранью в ДТП погибла женщина В Большечерниговском районе в ДТП погибли двое мужчин

Происшествия

Под Тольятти молодая женщина ранена выстрелом из травматического оружия

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 апреля, примерно в 14:49, по предварительным данным в одном из домов в с. Тимофеевка Ставропольского района понадобилась медицинская помощь женщине в возрасте около 29 лет, раненной выстрелом из травматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным у пострадавшей было открытое ранение грудной клетки. Для нее была вызвана "скорая". Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Мурат Кабалоев 20 апреля 2018 13:22 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Степан Степанов прав! Не красят такие как Денисова Марина, мл. советник юстиции цех прокуратуры. Не просто страну коррупция погубит, а привлекать таких надо.

Stepan Stepanov 20 апреля 2018 10:23 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.

Мурат Кабалоев 19 апреля 2018 12:11 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.

Марат Валиев 18 апреля 2018 12:47 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Бывает и так. На самом деле - история проданного дела

Евгений Корнев 14 апреля 2018 07:40 Глава Нефтегорского района подпал под суд за взятку

И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....

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