Под Тольятти молодая женщина ранена выстрелом из травматического оружия

В воскресенье, 22 апреля, примерно в 14:49, по предварительным данным в одном из домов в с. Тимофеевка Ставропольского района понадобилась медицинская помощь женщине в возрасте около 29 лет, раненной выстрелом из травматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
По предварительным данным у пострадавшей было открытое ранение грудной клетки. Для нее была вызвана "скорая". Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Степан Степанов прав! Не красят такие как Денисова Марина, мл. советник юстиции цех прокуратуры. Не просто страну коррупция погубит, а привлекать таких надо.
Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.
Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.
Бывает и так. На самом деле - история проданного дела
И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....