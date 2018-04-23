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"Сундук со сказками" получили ко Дню книги воспитанники школы–интерната

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Куйбышевского НПЗ совместно с фондом помощи детям "ДетскиеДомики" провели акцию "Добрая книга", приуроченную к Международному дню детской книги.

Фото: Фото предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В течение месяца заводчане занимались сбором книг, чтобы доверху заполнить "Сундук со сказками", предназначенный воспитанникам самарской школы-интерната № 111. Русские народные сказки, детские произведения известных авторов, энциклопедии и учебные пособия. На каждой книге участники акции написали теплые пожелания добра, дружбы и счастья, адресованные ребятам.

Вручение подарков специалисты КНПЗ превратили в настоящий литературный праздник — устроили для детей импровизированный урок чтения, на котором декламировали любимые детские стихи и загадывали веселые загадки. За правильные ответы ребята получали сладкие подарки.

"Специалисты нашего предприятия всегда с готовностью поддерживают различные социальные проекты, — отметил сотрудник КНПЗ Алексей Никишин. — Этот необычный праздник — первая совместная благотворительная акция Куйбышевского НПЗ и фонда помощи детям "ДетскиеДомики". Литературу для ребят собирали всем предприятием, так что "Сундук со сказками" получился внушительным".

По словам библиотекаря школы-интерната № 111 Ольги Политовой, подаренные книги очень пригодятся воспитанникам. Сейчас в этом учебном заведении учатся 270 ребят, и библиотека — одно из излюбленных мест пребывания детей. Они читают книги во время отдыха, некоторые берут литературу на дом. Так что пополнение библиотеки новыми красочными сборниками сказок и стихов — несомненно нужный подарок.

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