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Общество

В Сызрани в 2018 году откроют два кинотеатра

СЫЗРАНЬ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 апреля, официальный сайт администрации Сызрани сообщил, что в течение года в ДК "Авангард" и ДК "Горизонт" должны появиться два кинозала, оборудованные современной техникой для показа художественных фильмов.

Город несколько лет пытался получить грант Фонда кино на открытие кинозалов в домах культуры Сызрани. В этом году ему удалось выиграть 10 млн руб. для закупки сразу двух кинопроекторов". По предварительным данным, денежные средства должны освоить до декабря 2018 года.

"Фильмы нам будут присылать новые, и показывать их будут не в качестве культмассовых мероприятий, а в режиме работы современного кинотеатра. Будут открыты кассы и киносеансы для горожан", — пояснила заместитель директора культурно-досугового комплекса Сызрани Наталья Егорихина.

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