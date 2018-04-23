В Сызрани в 2018 году откроют два кинотеатра

В пятницу, 20 апреля, официальный сайт администрации Сызрани сообщил, что в течение года в ДК "Авангард" и ДК "Горизонт" должны появиться два кинозала, оборудованные современной техникой для показа художественных фильмов.
Город несколько лет пытался получить грант Фонда кино на открытие кинозалов в домах культуры Сызрани. В этом году ему удалось выиграть 10 млн руб. для закупки сразу двух кинопроекторов". По предварительным данным, денежные средства должны освоить до декабря 2018 года.
"Фильмы нам будут присылать новые, и показывать их будут не в качестве культмассовых мероприятий, а в режиме работы современного кинотеатра. Будут открыты кассы и киносеансы для горожан", — пояснила заместитель директора культурно-досугового комплекса Сызрани Наталья Егорихина.
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Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!