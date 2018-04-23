Дороги и дворовые проезды в Самаре отремонтирует МП "Благоустройство"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

На торги была подана одна заявка — от МП "Благоустройство", поэтому аукцион признан несостоявшимся. Однако поскольку заявка признана соответствующей конкурсным требованиям, с подрядчиком имеют право заключить договор.

Стоимость контракта составляет 67,1 млн рублей.

Работы по договору должны быть выполнены до 31 октября 2018 года.