Изношенный асфальт в Самаре восстановят до конца июня

МП "Благоустройство" заключит договор субподряда с ООО "НПФ "XXI век" на выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев литой асфальтобетонной смесью на территории Самары.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Все работы нужно выполнить до конца июня.

Согласно опубликованным данным, подрядчику предстоит выполнить ремонт повреждений в 1 кв. м на площади 3,5 тыс. кв. м и участков до 3 кв. м на площади в 3,4 тыс. кв. метров.

Торги не проводились, контракт заключат с единственным участником. Стоимость контракта составит 9,9 млн рублей.