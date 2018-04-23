Музеи Самарской области посетило более 1 млн человек

Более 1,1 млн жителей и гостей Самарской области посетили в 2017. выставки и экспозиции музеев региона, рассказали на коллегии министерства культуры Самарской области.
В акции "Ночь музеев" приняло участие рекордное число посетителей — 18,9 тыс. человек, годом ранее — немногим более 11 тысяч.
Посещаемость учреждений культуры Самарской области в 2017 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 17,1%, превысив 19,5 млн человек.
Последние комментарии
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)