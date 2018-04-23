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Музеи и выставки Культура

Музеи Самарской области посетило более 1 млн человек

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 1,1 млн жителей и гостей Самарской области посетили в 2017. выставки и экспозиции музеев региона, рассказали на коллегии министерства культуры Самарской области.

В акции "Ночь музеев" приняло участие рекордное число посетителей — 18,9 тыс. человек, годом ранее — немногим более 11 тысяч.

Посещаемость учреждений культуры Самарской области в 2017 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 17,1%, превысив 19,5 млн человек.

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