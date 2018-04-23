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Кино Культура

Валерий Бондаренко покажет фильм Хэла Эшби "Последний наряд"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 апреля, в 19:30, ЦРК "Художественный" приглашает на авторскую программу "Страх высоты" с Валерием Бондаренко", с кинолекторием по фильму Хэла Эшби "Последний наряд".

Дорожный "фильм о приятелях" "Последний наряд" (The Last Detail, США, 1973, 18+) от режиссера Хэла Эшби является экранизацией одноименного романа Дэррила Пониксена (1970). Фильм трижды номинирован на премию "Оскар" (1974), получил Серебряную премию за лучшую мужскую роль (Джек Николсон) на Каннском кинофестивале (1974).

Американский кинорежиссер и монтажер Хэл Эшби дебютировал как режиссер в 1970 г. с полнометражным фильмом "Землевладелец", снятом в эстетике "Нового Голливуда". За работу монтажера в фильме режиссера Нормана Джуисона "Душной южной ночью" он был удостоен премии "Оскар".

"Последний наряд" — одна из классических работ голливудского сценариста Роберта Тауна. Сценарий готовился специально в расчете на актера Джека Николсона. Таун подверг роман Пониксена существенной переработке. По меркам того времени, количество мата в фильме зашкаливало. Перед оператором была поставлена задача использовать естественное освещение так, чтобы добиться предельной документальности "картинки".

Два унтер-офицера военно-морского флота, Билли Баддаски и Малхолл "Мул", должны доставить моряка Ларри Мэдоуса, попавшегося на мелкой краже, из базы ВМФ США в Норфолке в Портсмутскую военно-морскую тюрьму. В пути Билли и Малхолл выясняют, что Ларри ни разу не был с женщиной, не пил спиртного, ни разу не дрался. Тогда они решают развлечь парня на полную. За пять дней командировки они "открывают" ему новый мир. Чем больше Мэдоус осознает ценность свободы, тем меньше его впечатляет перспектива провести восемь лет за решеткой.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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