В Отрадном раненая пенсионерка попала в больницу после нападения внука

Вечером 21 апреля в Отрадном 81-летнюю женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга, раной виска и резаной раной уха. По данным источника в правоохранительных органах, пенсионерка стала жертвой собственного внука.

Предполагается, что 37-летний мужчина требовал у нее денег, угрожая ножом. В итоге он получил 2 000 руб. и мобильный телефон своей бабушки.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", по которой предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. При этом подозреваемый уже имеет судимость за грабеж.