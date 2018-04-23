В Отрадном раненая пенсионерка попала в больницу после нападения внука

Вечером 21 апреля в Отрадном 81-летнюю женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга, раной виска и резаной раной уха. По данным источника в правоохранительных органах, пенсионерка стала жертвой собственного внука.
Предполагается, что 37-летний мужчина требовал у нее денег, угрожая ножом. В итоге он получил 2 000 руб. и мобильный телефон своей бабушки.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", по которой предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. При этом подозреваемый уже имеет судимость за грабеж.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.