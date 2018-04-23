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Общество

В Кировском районе в дни матчей ЧМ-2018 ограничат движение транспорта

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дни проведения в Самаре матчей Чемпионата мира по футболу в Кировском районе ограничат движение транспорта по улицам Дальняя и Арена-2018, сообщает пресс-служба районной администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Матчи группового этапа в Самаре пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. 1/8 финала запланирована на 2 июля, а четвертьфинал — на 7 июля. В эти дни в зону аккредитации проехать на транспортном средстве можно только при наличии свидетельства о его аккредитации.

Физические лица, зарегистрированные в зоне аккредитации, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в ней свою деятельность, могут подавать документы на оформление пропусков с 23 апреля по 14 мая в пункты приема заявлений по адресам:

  • ул.Свободы, 194, общественная приемная администрации Кировского района;
  • пр.Кирова, 155А, администрация Кировского района.

Режим работы: в будние дни с 10:00 до 20:00; 28 апреля, 2,5 и 12 мая с 9:00 до 15:00.

Для получения свидетельства об аккредитации транспортного средства житель должен лично обратиться в любой из пунктов приема заявлений; юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обратиться в любой из пунктов приема заявлений. 

Заявление физическим лицом заполняется в свободной форме. В нем в обязательном порядке указываются адрес регистрации по месту жительства либо адрес регистрации по месту пребывания, адрес электронной почты, номер телефона для связи. Заявление должно быть заполнено разборчиво, без подчисток и помарок, копии документов должны поддаваться прочтению. К заявлению прилагаются следующие документы:

  • паспорт или документ его заменяющий (копия и оригинал для обозрения); 
  • свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал для обозрения);
  • страховой полис ОСАГО (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через Интернет);
  • согласие на обработку персональных данных (оригинал).

Заявление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заполняется в свободной форме. В заявлении в обязательном порядке указывается юридический и фактический адрес местонахождения организации, адрес электронной почты, номер телефона для связи с организацией. К заявлению прилагаются следующие документы: 

  • документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени организации, либо доверенность на совершение от имени организации действий по подаче заявления и иных документов и получению свидетельства об аккредитации транспортного средства, выданная соответствующей организацией;
  • паспорт (или документ его замещающий) лица, обратившегося с заявлением (копия и оригинал для обозрения);
  • свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения);
  • паспорт (или документ его замещающий) лица, которому представлено право управления транспортным средством организации (копия и оригинал для обозрения);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства организации (копия и оригинал для обозрения), а также согласие на обработку персональных данных;
  • страховой полис ОСАГО (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через Интернет);
  • документ, подтверждающий право собственности или иное законное право пользования объектом недвижимости, расположенным в зоне предварительного транспортного периметра (копия и оригинал для обозрения).

Телефоны для справок: оперативный дежурный: 8(846) 995 05 26 (круглосуточно); общественная приемная администрации Кировского района: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06 (пн.-чт. с 08:30 до 17:30, пт. с 08:30 до 16:30 перерыв с 12:30 до 13:18).

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