Владимир Аверин: "Время требует перемен. Нельзя стоять на месте…"

Новый глава Газбанка рассказал о своем видении будущего кредитной организации.

На прошлой неделе Владимир Аверин официально возглавил один из крупнейших региональных банков Самарской области — Газбанк. Какие задачи поставлены перед ним акционерами? Какие будут его первые шаги на посту председателя правления? Как будет меняться Газбанк? На эти и другие вопросы в своем первом интервью в новой должности ответил председатель правления Газбанка Владимир Аверин.

— На прошлой неделе Вы были официально утверждены в должности председателя правления Газбанка. Как Вы оцениваете современное состояние кредитной организации?

— Это стабильно работающий банк. Но, как и у любой кредитной организации, у банка есть определенная цель — развитие. С помощью и новых, и старых акционеров мы идем в этом направлении. Без помощи акционеров развиваться в наше время сложно.

— Что делают для этого акционеры?

— На прошлой неделе я встречался с одним из наших основных акционеров — швейцарцем Давидом Гаоном. Он подтвердил, что в ближайшее время вложит в капитал не менее $50 млн. Кроме того, мы обсуждали варианты дополнительных инвестиций, которые может вложить в банк его группа компаний.

— Западные санкции не охладили его интерес к российскому банковскому бизнесу?

— Напротив. Я ему задавал тот же вопрос. Его позиция такова: страны с негативными тенденциями в экономике, находящиеся под санкциями, наоборот, интересны для инвестиций, так как именно в этот период они могут обеспечить высокий доход.

— А где Вы планируете размещать эти средства, чтобы обеспечить нужную доходность?

— Речь идет о валютных депозитах сроком на 3-5 лет. Понятно, что на валютные депозиты кредитовать российский бизнес — это абсурд. Чтобы нивелировать валютные риски, данные средства можно направлять, допустим, в евробонды крупных российских компаний. Это выгодные сделки для всех сторон. Инвестор получит высокую маржу без дополнительных валютных рисков, а банк улучшит структуру баланса. Перед нами стоит глобальная задача снижения рисков в кредитном портфеле.

— За счет чего этого можно добиться?

— За счет изменения структуры портфеля. Надо уменьшать число заемщиков с лимитом в миллиарды рублей, а увеличивать — с портфелями в пределах 100 млн рублей. Мы считаем, что идеальные клиенты — предприятия с займами до 100 млн рублей, имеющие ликвидные залоги. Малый и средний бизнес — это та прослойка, на которую в регионе можно опереться. Именно с этим сектором есть смысл увеличивать масштабы сотрудничества.

— Много ли в регионе осталось таких качественных заемщиков?

— Они есть. Да, многих крупных предприятий в регионе уже нет. Но у них остались спутники — подрядчики, контрагенты, компании, работающие по госконтрактам. Это финансово стабильные структуры с хорошей материально-технической базой. Какие бы события в экономике ни происходили, такие предприятия будут жить.

— Конкурентная борьба за качественных заемщиков на рынке обостряется. Чем их может заинтересовать Газбанк?

— Наш основной плюс — оперативность в принятии решений и максимальный комфорт для клиентов. Качество услуг в наше время — это основа, за счет которой можно удержать и нарастить клиентскую базу.

— Как Вы оцениваете качество кредитного портфеля Газбанка?

— Он демонстрирует высокую доходность, что, конечно, хорошо. Плюс нашего портфеля — хорошее обеспечение. Заемщик может быть не совсем качественным, но с хорошими залогами. С такими кредитами надо просто правильно работать.

— Вы говорили, что Вашей основной задачей является повышение доходности банка. За счет чего она будет выполняться?

— Прежде всего за счет комиссионных доходов. Этот сектор в Газбанке развит недостаточно. Банк может зарабатывать на комиссиях гораздо больше. Это делает большая часть банков России, но в структуре доходов Газбанка этот сегмент занимает малую часть.

— Планируете ли Вы реформировать филиальную сеть Газбанка?

— Если основной бизнес Газбанка сосредоточен в Самарской области, то это означает, что акцент мы будем делать именно на Самарской области. Что касается офисов, то их дальнейшая судьба будет зависеть от их прибыльности. Будем смотреть на финансовый результат точек и решать их судьбу. Все предельно просто. Если офис выполняет поставленные перед ним задачи, площадка живет дальше. Нет — закрывается. Нужно, чтобы все это понимали. Любая площадка должна оправдывать свое существование.

— Планируете ли осваивать новые регионы?

— Такой вопрос не стоит. Наоборот, смотрим, как эффективно оптимизировать действующую сеть. Со временем банковских офисов будет все меньше и меньше. Клиенты все уходят в интернет. Это факт, и никуда от него не денешься. Будущее — за IT-продуктами. И надо идти в ногу со временем. Развивать следует не точки продаж, а продукты. Нам не надо расти любой ценой, напротив, нужно оптимизироваться и уходить в Сеть. Время требует перемен. Нельзя стоять на месте.

— Интересен ли банку сегмент потребительского кредитования?

— Да, но для работы в нем нужны эффективные скоринговые программы. Теоретически направление интересно. Но им должны заниматься роботы, а не сотни человек с помощью ручного труда. Мы над этим работаем.

— Планирует ли Газбанк развивать направление ипотечного кредитования?

— Для наших клиентов мы будем предлагать нестандартные ипотечные продукты. Что касается массового сегмента, то региональным банкам сложно конкурировать в нем с госбанками. Это возможно делать с помощью различных партнерских программ с застройщиками. Ипотека — продукт интересный, но он должен быть экономически обоснован.

— В секторе привлечения ресурсов Вы планируете делать ставку на частных вкладчиков или на корпоративных клиентов?

— Я хочу переместить акцент именно на корпоративных клиентов. Это более интересно с точки зрения доходности. С помощью наших акционеров планируем сосредоточиться на привлечении дешевых ресурсов на западе. Их можно размещать в качественные активы в России.

— Планируете ли Вы кадровые перестановки среди топ-менеджмента Газбанка?

— Будем решать эти вопросы в разрезе бизнес-блоков. Если какой-то блок надо развивать, то, конечно. будем привлекать новых людей. Пока кадровых ротаций не было, но мысли на этот счет есть.

— Процесс очистки российской банковской системы не подрывает доверие клиентов к региональным банкам?

— Клиенты прекрасно разбираются в своих партнерах. Если банк устойчиво стоит на ногах, выполняет все нормативы, не имеет конфликтов с фискальными органами и регулятором, если банк прозрачный и понятный, то он будет интересен любому клиенту. Поэтому наша основная задача — добиться максимальной прозрачности.

В субботу, 28 апреля, Газбанк отметит свой 25-летний юбилей. Банку есть чем гордиться. В нем обслуживается порядка 4 000 юридических лиц, 140 000 частных лиц. В марте Газбанк вошел в ТОП-100 самых надежных российских банков, по версии журнала Forbes. Благодарю коллектив банка за хорошую работу, а партнеров и клиентов — за 25 лет выгодного сотрудничества. Газбанк — солидный финансовый бренд. Будем работать, чтобы и впредь соответствовать этому высокому статусу.

По материалам Самарского обозрения