Житель Самары 8 лет не может получить гражданство

Хазеин Танривердиев живет в Самаре 35 лет, восемь из которых добивается российского гражданства. Азербайджанец, родившийся в Грузии, он приехал в Куйбышевскую область в 1983 году — служить в армии, после чего остался на волжской земле.
"Здесь я учился, работал, стал отцом", — рассказывает мужчина. Последние 30 лет он занимался строительством, открывал собственный бизнес и побывал доверенным лицом кандидата в мэры Самары Олега Киттера.
Все это время Танривердиев жил по советскому паспорту и не имел никаких проблем с законом. Ситуация резко изменилась в 2010 году, когда встал вопрос о расширении фирмы и понадобилось российское гражданство. "Я обратился в отдел по вопросам миграции Октябрьского района. Думал, что у человека, который почти всю жизнь прожил в одном городе, не возникнет проблем с гражданством", — рассказывает Танривердиев. Но проблемы возникли… Мужчину отправили в Грузию, попросив привезти документ, что он не является гражданином этой страны.
В мае 2010 года Хазеин сел на автобус Тольятти — Рустави и отправился на историческую родину. Там его приняли радушно, а вот обратно выпускать не захотели. "Чтобы пересечь границу, мне нужно было предъявить грузинский паспорт. Получил его за неделю. Тут же написал отказ от гражданства. Потом были проблемы с получением визы, болезнь матери… В итоге попасть в Россию я смог только в октябре 2015", — говорит самарец.
С отказными документами он вернулся в районный отдел по вопросам миграции, где мужчину, по его словам, не пустили на порог. Ситуация повторилась в областном отделе по вопросам гражданства.
Справедливости мужчина решил добиваться в суде. В октябре 2016 года Октябрьский районный суд установил, что на момент вступления в силу "Закона о российском гражданстве" (6 февраля 1992 г.) Танривердиев с супругой уже проживал на территории России, соответственно, он имеет все права на получение паспорта.
"Решение суда я направил в областное управление по вопросам миграции, но результата не получил, гражданства мне так и не предоставили", — рассказывает Хазеин Танривердиев.
Отказывали мужчине по разным основаниям. Последний документ от 8 февраля, пришедший после его обращения к президенту, гласит, что в декабре 2017 г. в региональное управление МВД направлено поручение проверить Танривердиева на предмет постоянного проживания в стране. Для этого были разосланы запросы по местам работы, учебы, а также проживания, чтобы получить копии карточек регистрации и домовых книг.
Мужчина признается что, устал от постоянной войны за российский паспорт: за эти годы он написал сотни писем, потратил личные сбережения, но это только полбеды. Отсутствие гражданства фактически разлучило его с семьей. Дети Танривердива Эльвина и Эльвин сейчас живут с матерью в Баку. Туда они перебрались из Грузии, чтобы учиться в русскоязычной школе. Российских паспортов у них нет, а значит, путь к отцу закрыт.
"Уже три года мы общаемся только по телефону. Они говорят: зачем тебе это нужно. Бросай все и возвращайся к нам. А мне по-человечески обидно. Мои родители трудились на советских предприятиях, дядя погиб в Великой Отечественной войне, защищая Москву. Я 30 лет прожил в российском городе и в итоге оказался здесь чужим", — говорит Танривердиев.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!