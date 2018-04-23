Житель Самары 8 лет не может получить гражданство

Хазеин Танривердиев живет в Самаре 35 лет, восемь из которых добивается российского гражданства. Азербайджанец, родившийся в Грузии, он приехал в Куйбышевскую область в 1983 году — служить в армии, после чего остался на волжской земле.

"Здесь я учился, работал, стал отцом", — рассказывает мужчина. Последние 30 лет он занимался строительством, открывал собственный бизнес и побывал доверенным лицом кандидата в мэры Самары Олега Киттера.

Все это время Танривердиев жил по советскому паспорту и не имел никаких проблем с законом. Ситуация резко изменилась в 2010 году, когда встал вопрос о расширении фирмы и понадобилось российское гражданство. "Я обратился в отдел по вопросам миграции Октябрьского района. Думал, что у человека, который почти всю жизнь прожил в одном городе, не возникнет проблем с гражданством", — рассказывает Танривердиев. Но проблемы возникли… Мужчину отправили в Грузию, попросив привезти документ, что он не является гражданином этой страны.

В мае 2010 года Хазеин сел на автобус Тольятти — Рустави и отправился на историческую родину. Там его приняли радушно, а вот обратно выпускать не захотели. "Чтобы пересечь границу, мне нужно было предъявить грузинский паспорт. Получил его за неделю. Тут же написал отказ от гражданства. Потом были проблемы с получением визы, болезнь матери… В итоге попасть в Россию я смог только в октябре 2015", — говорит самарец.

Семейное фото Танривердиевых

С отказными документами он вернулся в районный отдел по вопросам миграции, где мужчину, по его словам, не пустили на порог. Ситуация повторилась в областном отделе по вопросам гражданства.

Справедливости мужчина решил добиваться в суде. В октябре 2016 года Октябрьский районный суд установил, что на момент вступления в силу "Закона о российском гражданстве" (6 февраля 1992 г.) Танривердиев с супругой уже проживал на территории России, соответственно, он имеет все права на получение паспорта.

"Решение суда я направил в областное управление по вопросам миграции, но результата не получил, гражданства мне так и не предоставили", — рассказывает Хазеин Танривердиев.

Отказывали мужчине по разным основаниям. Последний документ от 8 февраля, пришедший после его обращения к президенту, гласит, что в декабре 2017 г. в региональное управление МВД направлено поручение проверить Танривердиева на предмет постоянного проживания в стране. Для этого были разосланы запросы по местам работы, учебы, а также проживания, чтобы получить копии карточек регистрации и домовых книг.

Мужчина признается что, устал от постоянной войны за российский паспорт: за эти годы он написал сотни писем, потратил личные сбережения, но это только полбеды. Отсутствие гражданства фактически разлучило его с семьей. Дети Танривердива Эльвина и Эльвин сейчас живут с матерью в Баку. Туда они перебрались из Грузии, чтобы учиться в русскоязычной школе. Российских паспортов у них нет, а значит, путь к отцу закрыт.

"Уже три года мы общаемся только по телефону. Они говорят: зачем тебе это нужно. Бросай все и возвращайся к нам. А мне по-человечески обидно. Мои родители трудились на советских предприятиях, дядя погиб в Великой Отечественной войне, защищая Москву. Я 30 лет прожил в российском городе и в итоге оказался здесь чужим", — говорит Танривердиев.