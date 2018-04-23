Дмитрий Азаров: "Работы по благоустройству должны быть завершены к 1 сентября"

В понедельник, 23 апреля, под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло заседание правительства Самарской области. С отчетом об исполнении областного бюджета за I квартал 2018 года выступил врио заместителя председателя правительства — министр управления финансами губернии Андрей Прямилов.

Общий объем поступлений в областной бюджет составил 31,1 млрд руб., это на 1,4 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темп роста поступлений собственных доходов достиг 7,7%. Прирост доходов обеспечили налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на совокупный доход.

Расходы областного бюджета исполнены в размере 25,3 млрд руб., что составило 82,3% от плана на I квартал. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем расходов увеличился на 2 млрд руб. или на 8,5%.

В I квартале 2018 года были досрочно погашены кредиты коммерческих банков в объеме 2,4 млрд руб., проведено плановое погашение части кредита, предоставленного Самарской области Международной финансовой корпорацией на сумму 250 млн рублей. Кроме того, полностью погашен заем министерства финансов РФ по проекту реформы системы образования в размере 19,7 млн рублей.

Дмитрий Азаров отметил неплохую динамику по увеличению доходной части бюджета как результат совместной, системной работы.

При этом он указал на недостаточные темпы исполнения расходов по ряду направлений: "Важно не повторять ошибок прошлого, когда в конце года в авральном режиме распределялись средства. Мы должны по всем параметрам выходить на нормативные сроки. У нас стоят важнейшие задачи. Работы по благоустройству должны быть завершены к 1 сентября".

Глава региона напомнил, что осенью депутаты губернской думы откликнулись на просьбу принять бюджет как можно раньше, для того, чтобы у правительства был дополнительно практически месяц на планирование работы, на заключение контрактов.

"Мы с вами обязаны выстроить работу таким образом, чтобы своевременно осваивать средства, в том числе и федеральные, чтобы к IV кварталу из числа отстающих войти в число регионов, которые могут претендовать на дополнительные средства, неосвоенные в других субъектах Российской Федерации", — поставил задачу Дмитрий Азаров.