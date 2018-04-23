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Спорт

"Ростелеком" провел в Самаре первый юношеский турнир года по стритболу

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В спортивном комплексе Самарского государственного технического университета состоялся первый в этом году юношеский областной баскетбольный турнир в формате "стритбол". За кубок "Ростелекома" сражались 24 команды из Самары, Новокуйбышевска и Тольятти. Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов в возрасте 10–13 лет.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Формат состязаний 3×3 или стритбол (англ. streetball — уличный баскетбол) был выбран не случайно. Демократичная версия командной игры набирает все большую популярность во всем мире и включена в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала компании "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом рассказал: "Современные гаджеты не должны заменять физическую активность и игры на свежем воздухе. А потому у нашей компании много программ для продвижения здорового образа жизни среди детей и молодежи. Участниками спортивных мероприятий с "Ростелекомом" стали тысячи юных жителей Самарской области. Увлечение спортом, физической культурой закаляет их характер, помогает преодолевать любые трудности и строить свое будущее таким, каким им хочется его видеть".

В стритболе каждая из команд состоит из трех основных игроков и одного запасного. Матч длится 8 минут или до того момента, пока одна из команд не наберет 16 очков. Игры проводятся на площадке с одной корзиной. В рамках турнира организаторы разделили участников на две возрастные группы. Каждая играла на своей половине поля. Жаркая борьба шла до последних секунд. Не подвели и болельщики, которые активно поддерживали свои команды.

Кубок "Ростелекома" среди юношей 2005–2006 годов рождения завоевала команда спортивной школы олимпийского резерва № 13 из Самары. Вторыми стали ребята из самарского "Космоса". Третье место досталось команде баскетбольного клуба "Самара-2005". Лучшим игроком турнира в этой возрастной категории признан Илья Зайцев.

Обладателями кубка "Ростелекома" среди юношей 2007 года рождения стала команда "Бизоны" (СШОР № 13, Самара). Серебро у новокуйбышевского "Олимпа-1", бронза — у "Самары-1". Лучшим игроком признан Александр Шендеров.

Победители турнира получили кубки и золотые медали, обладатели второго и третьего места — серебряные и бронзовые комплекты наград.

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