Сотрудницу службы связи обвиняют в хищении денег пенсионерки в Клявлинском районе

В Клявлинском районе закончено расследование уголовного дела 42-летней сотрудница службы связи, которую подозревали в присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в феврале 2018 г. женщина в доме пенсионерки присвоила 6500 руб. при выдаче пособия 24,4 тыс. рублей. Потерпевшая — 52-летняя местная жительница. Проверив квитанцию и поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

Подозреваемая на присвоенные деньги планировала купить продукты, но не успела. Женщина полностью признала вину. Ущерб потерпевшей возмещен.

Теперь дело направлено в суд для рассмотрения.