Сотрудницу службы связи обвиняют в хищении денег пенсионерки в Клявлинском районе

В Клявлинском районе закончено расследование уголовного дела 42-летней сотрудница службы связи, которую подозревали в присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, в феврале 2018 г. женщина в доме пенсионерки присвоила 6500 руб. при выдаче пособия 24,4 тыс. рублей. Потерпевшая — 52-летняя местная жительница. Проверив квитанцию и поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.
Подозреваемая на присвоенные деньги планировала купить продукты, но не успела. Женщина полностью признала вину. Ущерб потерпевшей возмещен.
Теперь дело направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.